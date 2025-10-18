Les mondes de Jane Austen, tout ce que vous ne savez peut-être pas sur l’écrivaine

Découvrez « Les mondes de Jane Austen : Les influences et inspirations derrière ses récits », un très bel ouvrage relié et richement illustré, signé Helena Kelly (éditions Ynnis).
Si vous pensiez tout savoir de l’auteure, cet ouvrage vous prouvera le contraire ! Kelly bouscule les clichés et révèle les multiples inspirations qui ont mené aux chefs-d’œuvre d’Austen : Orgueil et Préjugés, Raisons et Sentiments…
Jane Austen, les secrets d’une modernité éternelle
Loin des clichés habituels, ce livre vous plonge dans la vie et l’œuvre d’une romancière étonnamment actuelle. L’autrice explore le travail d’Austen sous un angle neuf, révélant des détails passionnants sur sa vie.
Contrairement à l’idée reçue, Jane Austen n’était pas oisive. Son parcours riche est intimement lié au contexte social et politique de son époque. Elle n’hésite pas à critiquer le clergé, l’esclavagisme, la condition féminine, Austen est sur tous les terrains.
En s’appuyant sur l’histoire de l’Angleterre de la Régence, Helena Kelly met en contexte de façon passionnante comment Austen a peint la “gentry” avec talent et ironie, abordant des thèmes majeurs comme l’émancipation et la critique sociale.
On en oublie presque qu’Austen est née en 1775, tant son approche résonne encore aujourd’hui ! L’ouvrage n’hésite d’ailleurs pas à faire des ponts avec notre époque, évoquant par exemple l’impact de la célèbre série Bridgerton.
Un petit mot sur la mise en page et la qualité du papier, l’iconographie, l’éditeur a mis les grands moyens pour notre plus grand plaisir !
Pour tous les passionnés, ce livre est un véritable trésor. Il permet d’approfondir la compréhension du génie littéraire de l’écrivaine : un “Must Have” ! Pour acheter ce livre Cliquez ici ou Cliquez ici.
