Une terrible après-midi, un livre pour jouer à se faire peur !

Marco Chamorro et Alice Bossut vont participer à la fête d’Halloween avec “Une terrible après-midi” (L’Agrume).
Destiné aux jeunes lecteurs dès l’âge de 4 ans, cet album aux illustrations flashes va les faire frémir de plaisir et actionner les zygomatiques !
Chaque page contient un rabat pour retrouver un monstre : fantôme, yéti, loup-garou … personne ne manque à l’appel ! “Une terrible après-midi” est un livre drôle qui fiche un peu la trouille, mais juste comme on aime !
A propos du livre
Ouuhouu ! Il y a quelqu’un par ici ? Tout est bien silencieux… Mais gare aux monstres cachés dans toutes les pièces de la maison.
Tout est calme dans la maison, mais allons l’explorer de plus près… Dans le salon, on dirait bien que le rideau a bougé. Mon dieu, un loup se cache derrière, au secours ! Et dans la chambre qui semble si tranquille, un squelette est caché sous le lit ! Dans la penderie une sorcière, au grenier un fantôme, à la cave des vampires et dans le cagibi un yéti. Ça y est, tous les monstres ont été trouvés ; il est l’heure de rassembler tous les enfants déguisés pour le goûter d’anniversaire de petit squelette. Mais ne reste-t-il pas un derrière monstre caché dans un coin…