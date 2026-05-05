DeckStory, un nouvel outil gratuit pour créer vos histoires interactives

Vous avez toujours rêvé de créer un jeu vidéo, une histoire dont « vous êtes le héros » mais le code vous fait peur ?
DeckStory débarque pour transformer n’importe quel internaute en créateur numérique grâce à une plateforme intuitive et ludique.
Raconter des histoires est un art ancestral, mais aujourd’hui, le support change. On ne se contente plus de lire ou de regarder ; on veut participer, choisir et explorer. C’est ici qu’intervient DeckStory, une solution innovante qui brise la barrière technique pour laisser place à la créativité pure.
Imaginé par Etienne Mineur, le concept est particulièrement pensé pour les smartphones.
Le « No-Code » : La baguette magique de la création
La grande force de DeckStory tient en deux mots : No-Code. Concrètement, cela signifie que vous n’avez pas besoin de connaître le langage informatique ni de savoir aligner des lignes de programmation complexes.
L’interface a été pensée pour être totalement intuitive. À l’image d’un jeu de construction, vous assemblez vos idées, vos visuels et vos scénarios de manière visuelle. Que vous soyez auteur, créateur de contenus, étudiant, enseignant, la prise en main est immédiate.
Un outil, mille possibilités
Si DeckStory brille par sa simplicité, il impressionne par sa polyvalence. L’outil ne se limite pas à un seul genre.
Pour les auteurs vous créez des fictions interactives où chaque choix du lecteur modifie le cours de l’intrigue.
Pour les fans de jeux vidéo, vous Imaginez des jeux de piste, des escape games virtuels ou des quiz scénarisés.
Les enseignants peuvent concevoir, par exemple, des parcours pédagogiques ludiques qui boostent l’engagement des élèves.
DeckStory, c’est malin
Au-delà de la technique, la plateforme mise sur l’aspect ludique. Elle permet d’intégrer facilement des éléments multimédias pour donner vie à vos projets. L’objectif est clair : rendre la création aussi amusante que la consultation.
En quelques clics, votre projet peut être partagé via un lien ou un QR et testé par vos relations.
Alors, quelle sera votre prochaine histoire ? Pour le découvrir et commencer à créer gratuitement votre premier projet, rendez-vous ici
À vous de jouer : l’interactivité n’attend que vous ! Découvrez aussi l’outil à Haute voix.