Dépêche-toi on va être en retard le livre drôle sur un sujet connu des parents et des enfants

Il y a deux types de parents : ceux qui arrivent à l’heure, et ceux qui ont fait de “Dépêche-toi, on va être en retard !” leur hymne national et leur douce berceuse de 8h10 du matin.
Rassurez-vous, avec le petit bijou de Charles et Nina Berberian publié chez La Martinière Jeunesse, vous allez enfin relativiser.
Un livre jeunesse drôle qui donne la pêche
Dès 4 ans, Dépêche-toi on va être en retard à l’école met des mots (et des fous rires) sur la réalité de nos matins.
Un enfant qui refuse de quitter son costume de pompier, un trajet à vélo qui dérape, et voilà notre duo embarqué dans une épopée rocambolesque. Entre une crevaison, une intervention d’urgence, un détour en hélicoptère qui atterrit par erreur à l’île de la Réunion au lieu de la place de la Réunion, et un retour mouvementé en charrette à vaches… Bref, les aventures ne manquent pas ! Je souligne aussi que les illustrations sont vraiment sympas !
Maman et son fils arriveront-ils à l’école à temps ?
Cette drôle d’histoire est une course contre la montre pleine d’autodérision. Elle rappelle qu’un trajet d’école peut vite se transformer en un incroyable voyage ! Pour acheter ce livre cliquez ici.
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