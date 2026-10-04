Dépêche-toi on va être en retard le livre drôle sur un sujet connu des parents et des enfants

Par / 04/10/2026 / Livres enfants, Livres moins de 6 ans

Il y a deux types de parents : ceux qui arrivent à l’heure, et ceux qui ont fait de “Dépêche-toi, on va être en retard !” leur hymne national et leur douce berceuse de 8h10 du matin. 

Rassurez-vous, avec le petit bijou de Charles et Nina Berberian publié chez La Martinière Jeunesse, vous allez enfin relativiser.

Charles et Nina Berberian avis livre

Un livre jeunesse drôle qui donne la pêche

Dès 4 ans, Dépêche-toi on va être en retard à l’école met des mots (et des fous rires) sur la réalité de nos matins.
Un enfant qui refuse de quitter son costume de pompier, un trajet à vélo qui dérape, et voilà notre duo embarqué dans une épopée rocambolesque. Entre une crevaison, une intervention d’urgence, un détour en hélicoptère qui atterrit par erreur à l’île de la Réunion au lieu de la place de la Réunion, et un retour mouvementé en charrette à vaches… Bref, les aventures ne manquent pas ! Je souligne aussi que les illustrations sont vraiment sympas !
Maman et son fils arriveront-ils à l’école à temps ?

Cette drôle d’histoire est une course contre la montre pleine d’autodérision. Elle rappelle qu’un trajet d’école peut vite se transformer en un incroyable voyage ! Pour acheter ce livre cliquez ici.
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