iPhone 15 Pro à moins de 660€ c’est tout à fait possible !

Pour les French Days, l’iPhone 15 Pro 128 GO est à moins de 700€ ! Vous obtenez une remise en bon plan de 40% !
L’iPhone 15 Pro, 128 Go est à exactement 658.99€ , c’est une excellente affaire. Suivez ce lien pour l’acheter. OU Cliquez ici.
iPhone 15 Pro il plait toujours !
L’iPhone 15 Pro est à la fois léger et résistant grâce à sa coque en titane. Elle accueille en toute sécurité son nouveau bouton Action personnalisable qui permet de passer en mode silence ou de lancer l’appareil photo 48MP.
Autre point fort, le smartphone s’est enfin décidé à passer à l’USB-C. Vous pouvez utiliser le même câble pour charger votre Mac ou iPad et votre smartphone.
Son écran de 6,1 pouces Super Retina XDR possède un taux de rafraichissement de 120Hz. Cette dalle dispose de fonctions avancées comme le Always on Display ou la fameuse Dynamic Island que tous les concurrents lui envie.
Vous pourrez également profiter de jeux splendides et immersifs grâce à sa puissante puce A17 Pro.
