Galaxy Watch 8 – Samsung casse les prix et joue au Père Noël

Samsung baisse les prix des Galaxy Watch 8 et Galaxy Watch 8 Classic. Le Père Noël ne va plus savoir où donner de la tête.
Le Black Friday est terminé mais il reste encore des promotions pour se faire plaisir ou finaliser vos cadeaux de Noël. Samsung vient juste d’en concocter une. Evitez le rush de la course aux cadeaux de dernière minute dans les magasins.
La firme coréenne applique des remises supplémentaires sur ses dernières montres connectées. La Galaxy Watch 8 et la Galaxy Watch8 Classic sont à des prix très intéressants.
La Galaxy Watch8 Bluetooth dotée d’un cadran de 40 mm bénéficie d’une première réduction de 51€. Son prix passe de 380€ à 329€. Samsung ajoute une remise de 30€ avec le code EXTRA30. Le prix de la Galaxy Watch8 tombe à 299€.
Suivez ce lien pour l’acheter.
La Galaxy Watch8 Classic fait partie du lot. La montre Bluetooth avec un cadran de 46 mm est vendue 479€ au lieu de 530€. Samsung vous propose une remise additionnelle de 50€ grâce au code EXTRA50. Le prix final de la Galaxy Watch8 Classic est de 429€.
Suivez ce lien pour l’acheter.
A propos de Samsung Galaxy Watch 8
La montre dispose d’un boîtier léger et équipée d’un nouveau Système d’attache dynamique pour en faire une watch confortable à porter.
Faites l’expérience du coach personnel Samsung Health, qui vous accompagne de jour comme de nuit pour vous aider à améliorer vos performances running, votre sommeil, votre nutrition et votre bien-être physique et mental.
Discutez-en avec Galaxy AI, la forme la plus avancée d’IA sur Samsung Galaxy Watch, avec la nouvelle interface One UI 8 Watch et Gemini.
