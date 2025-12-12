Exposition – Entrez dans les coulisses de la création des futurs vitraux de Notre-Dame de Paris

Jusqu’à leur installation définitive dans le bas-côté de la nef de la cathédrale (fin 2026), les futurs vitraux contemporains de Notre-Dame de Paris se dévoilent en exclusivité au Grand Palais.
L’artiste Claire Tabouret, lauréate de la consultation de 2024, nous ouvre les portes de son processus créatif avec l’exposition « D’un seul souffle ». Cette exposition est à voir en même temps que Grottesco d’Eva Jospin. (Notre reportage est ici).
C’est une invitation exceptionnelle à assister à la naissance d’un projet historique ! Jusqu’au 15 mars 2026.
Un regard inédit sur les « Cartons »
Pour la première fois, le public découvre les maquettes grandeur nature des six vitraux. Ils prendront place dans le bas-côté sud de la nef. Chaque pièce atteint près de 7 mètres de hauteur.
L’exposition vous plonge dans l’atmosphère vibrante de l’atelier. En dévoilant les esquisses, travaux préparatoires et ces gigantesques « cartons » avant leur fabrication par l’Atelier Simon-Marq, Claire Tabouret nous convie à partager ce moment rare.
Les vitraux de Notre-Dame par Claire tabouret : entre technique et inspiration
Pour respecter les exigences de clarté de Notre-Dame, l’artiste a sélectionné des couleurs équilibrées mais vives, assurant le maintien de l’emblématique lumière blanche.
Sa technique de prédilection, le monotype, s’est imposée pour ce projet. L’artiste, qui maîtrise ce procédé d’impression, y voit un écho au travail du vitrail.
Elle peint à l’encre sur du plexiglas, jouant des pochoirs pour les motifs. Le résultat est un ensemble de cinquante pièces par baie, assemblées. Elles assurent une douce transition avec les vitraux du XIXe siècle.
Le thème profondément humain de la Pentecôte, symbole d’unité et d’harmonie, a été une source d’inspiration majeure pour Claire Tabouret. Face à un monde divisé, l’artiste confie avoir été emportée par la poésie et la « folle espérance » de ce thème.
Si vous pensez que ces Vitraux de Notre-Dame auraient dû être restaurés après le tragique incendie, vous allez peut-être changer d’avis. Vous découvrirez les prémices d’une œuvre qui marquera l’histoire de Notre-Dame de Paris, au-delà du religieux !
