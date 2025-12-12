Jeu-Concours Noël – 2 liseuses Vivlio One avec étui à gagner !

Notre Père Noël s’active pour vous proposer toujours plus de cadeaux ! Il sort de sa hotte la dernière liseuse de livres numériques Vivlio One !
Du 12 au 16 décembre tentez de gagner cette toute nouvelle liseuse collector avec sa housse de protection en partenariat avec Vivlio ! Il y a deux exemplaires à gagner, tentez votre chance !
Vivlio One une édition limitée collector !
Vivlio ONE est une liseuse 6 pouces. Elle dispose d’un écran e-Ink Carta avec une résolution de 212 dpi, entièrement tactile.
Le stockage de ONE est de 16 Go, c’est assez pour télécharger des tas de livres numériques.
Elle est légère et ne pèse que 150 grammes.
La batterie est de 1750mAh, c’est amplement suffisant pour ne pas avoir à recharger l’appareil trop souvent.
La liseuse dispose d’un éclairage pour lire de jour comme de nuit. Elle n’est pas étanche et ne permet pas d’écouter des livres audio.
L’ergonomie est simple et efficace. Une fois votre compte configuré vous n’avez plus qu’à LIRE !
La Vivlio One est sortie à l’occasion des 10 ans du constructeur ! Elle n’est tirée qu’à 3000 exemplaires et ne sera pas remise sur le marché si elle est en rupture de stock.
De plus, si vous faites partie des chanceux, il y a 5 tickets d’or cachés dans les 3000 exemplaires. Les heureux gagnants se verront offrir 85 € de livres numériques, à dépenser dans la librairie.
Participez à notre jeu-concours
– Remplissez le formulaire ci-dessous, cliquez sur suivant pour valider votre participation.
– N’oubliez pas de répondre (oui) à la case RGPD du formulaire si vous voulez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours.
Comment participer ?
– Répondre oui dans la case RGPD signifie que vous participez et que vous acceptez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours. Vos données sont effacées à l’issue du tirage au sort de ce jeu–concours.
– Remplissez le formulaire
– La sélection des gagnants sera faite par la rédaction d’IDBOOX. Ce jeu est libre et gratuit.
– 2 liseuses Vivlio One + housse de protection à gagner. Valeur unitaire :109.98€ (2 gagnants)
– Le concours est ouvert du 12 au 16 décembre décembre 2025 22H30.
– Vos adresses e-mail ne seront pas réutilisées à des fins commerciales.
– Le gagnant sera prévenu par email ou message privé sur les réseaux. Passé un certain délai (fixé à la discrétion de la rédaction), après l’envoi de notre message, et sans réponse de la part de la personne contactée, le lot sera remis en jeu et sera attribué à un autre joueur.
– Le lot sera envoyé par le partenaire du jeu.
– Attention les multi-comptes notamment sur Twitter ne seront pas pris en compte. Les follow Unfollow seront éliminés.
Rendez-vous le 17 décembre pour un nouveau jeu-concours !
