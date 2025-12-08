Honor 400 un Pack incroyable qui va faire rougir le Père Noël !

Vous connaissez le Honor 400, c’est un smartphone sorti en 2025, efficace et à prix contenu. Pour Noël Honor vous propose un pack hallucinant à moins de 500€ !
Ce pack Honor 400 est à composer. Vous choisissez soit un casque Headphone Lite ou des écouteurs EardBuds X7 Lite ou encore des écouteurs X7e. A cela vous ajoutez une tablette Honor Pad X8a 128 GO.
Cela fait 3 produits, si certains ne vous intéressent pas vous pouvez toujours l’offrir à votre tante ou à votre cousine ! Et le tout est à 499.90€. Vous économisez 119,80€. Suivez ce lien pour ce pack à prix Noël !
Pour info, le Honor 400 Lite propose aussi ce pack avec les mêmes cadeaux. Il coûte 349.90€. Vous économisez 89.80€. Suivez ce lien pour l’acheter.
Quelques infos sur le Honor 400
Le HONOR 400 s’impose comme le smartphone parfait, créatif et sans compromis.
Son design élégant et léger cache une puissance redoutable. Caméra IA Ultra HD 200 MP, écran ultra-lumineux pour tout voir même en plein soleil, batterie longue durée, et robustesse certifiée contre les chutes et l’eau.
Grâce à l’IA, chaque photo ou portrait devient une œuvre d’art et chaque tâche du quotidien est simplifiée, du partage instantané à la traduction en temps réel.
En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)
