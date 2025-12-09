Galaxy S26 – Samsung veut rassurer sur les capacités de l’Exynos 2600

Samsung a posté un teaser sur son processeur Exynos 2600. C’est un enjeu stratégique pour la firme coréenne.
Samsung a officiellement confirmé l’arrivée prochaine du processeur Exynos 2600 à travers un teaser vidéo. Cette puce est censée équiper les Galaxy S26 et Galaxy S26+.
L’Exynos 2600 est-il un processeur puissant ?
Contrairement aux Galaxy S25 et Galaxy S25+, la compagnie ne compte pas utiliser de processeur Qualcomm pour les Galaxy S26 et Galaxy S26+. Seul le Galaxy S26 Ultra embarquera un Snapdragon 8 Elite Gen 5.
Les précédentes puces Exynos ont reçu un accueil frileux. Le processeur Exynos 2400 du Galaxy S24 n’a pas laissé un très bon souvenir. Leurs performances sont en retrait par rapport à la concurrence et elles ont une tendance à la surchauffe. Samsung joue gros en revenant avec l’Exynos 2600.
La firme coréenne préfère prendre les devants pour éviter la critique en rassurant les marchés et les futurs acquéreurs du Galaxy S26.
Samsung dit avoir écouté en silence les remarques. Avec ce message, la compagnie veut nous faire comprendre qu’elle a écouté les critiques et corrigé ses erreurs. Il faut donc s’attendre à un processeur plus performant.
Samsung a repensé en profondeur la conception de l’Exynos 2600
Gravé en 2 nm, l’Exynos devrait satisfaire les exigences du Galaxy S26. Samsung en rajoute une couche en affirmant que son futur processeur a été repensé dans sa conception et optimisé à tous les niveaux.
La marque enfonce le clou en indiquant que l’Exynos 2600 exprimera l’exceptionnel. Samsung poursuivra sans doute son évangélisation dans les semaines à venir jusqu’à la sortie des Galaxy S26.
La date de sortie des trois Galaxy S26 est prévue pour le mois de février 2026.
