Premier baromètre de l’intelligence artificielle dans les maisons d’édition, les chiffres à retenir

Le Syndicat national de l’édition (SNE) a inauguré les Nouvelles Assises du livre et de l’édition.
Ce rendez-vous s’est tenu à la BNF le 4 décembre. Il a été marqué, notamment, par le dévoilement du Premier Baromètre de l’IA dans les maisons d’édition.
Cette enquête, dirigée par Florent Souillot, président de la commission numérique du SNE, a recueilli les réponses de 257 éditeurs de tous secteurs et de toutes tailles.
Baromètre de l’intelligence artificielle, chiffres et tendances
L’étude révèle que la démocratisation des solutions d’Intelligence Artificielle est déjà bien entamée. En effet, 38,5 % des répondants confirment avoir déjà mis à disposition des outils d’IA au sein de leur entreprise.
Cette adoption ne se limite pas aux grands groupes, mais concerne également les moyennes et petites structures.
Cependant, la répartition de l’IA reste inégale selon les domaines :
Les outils d’IA sont massivement plus répandus dans les domaines spécialisés comme la référence, le scolaire, les sciences et le droit, alors qu’ils sont beaucoup moins utilisés dans les secteurs de l’art, de la jeunesse ou de la littérature.
En interne, l’IA est surtout visible dans les départements juridiques, les Ressources Humaines (RH), la distribution ou le marketing.
Paradoxalement, elle est moins présente dans les fonctions clés comme l’iconographie, la diffusion et, surtout, à l’éditorial.
Concernant l’encadrement, l’édition commence à se structurer. Il faut noter que 26 % des maisons d’édition interrogées se sont dotées d’une charte spécifique à l’intelligence artificielle, tandis que 31 % ont déjà mis en place un dispositif pour gérer les pratiques et risques (dispositif l’opt-out).
Enfin, l’utilité principale de l’IA est clairement identifiée par les éditeurs. Celle-ci est jugée avant tout cruciale pour le gain de temps et l’accélération de la recherche d’informations. Dans une moindre mesure, elle est perçue comme une simple assistance à la création.
