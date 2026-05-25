Huawei Watch Fit 5 Pro – Plus que quelques jours pour profiter de notre code exclusif !

La Huawei Watch Fit 5 Pro vient de sortir. Ce sera votre alliée pour obtenir votre Summer Body ! D’autant que son prix est plus qu’abordable grâce à notre code exclusif !
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Huawei Watch Fit 5 Pro – Pourquoi c’est un bon plan
Conçue en titane et protégée par un verre en saphir 2.5D, cette montre s’adapte à tous les profils grâce à son format ultra-compact. Elle fait 9,5 mm d’épaisseur pour 30,4 g.
Son écran LTPO de 1,92 pouce, aux bordures quasi invisibles de 1,8 mm, offre une luminosité spectaculaire de 3000 nits pour une lisibilité parfaite, même sous un soleil de plomb.
Que vous soyez adepte de plongée (étanche jusqu’à 40 m) ou de course à pied, elle intègre un GPS double bande (L1/L5). La Watch Fit 5 Pro c’est plus de 100 disciplines. Elle propose des analyses de niveau professionnel (Running/Cycling Power, swing de golf).
Côté bien-être, elle veille sur vous en continu. ECG, analyse de l’élasticité artérielle, détection de l’arythmie et suivi de l’apnée du sommeil, elle répond à tout.
Profitez d’une autonomie confortable de 7 jours en usage standard. La recharge complète s’effectue en à peine une heure. Cerise sur le gâteau : elle est 100% compatible avec iOS et Android. Regardez notre vidéo short ici.
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