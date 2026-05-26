Marché du livre numérique et du livre audio 2025 en espagnol – Des chiffres éclairants

Le dernier rapport annuel de la plateforme de distribution Bookwire dresse un bilan complet du marché du livre numérique (ebooks et audio) en espagnol pour l’année 2025.
Entre consolidation de l’écrit et explosion de l’audio, voici les chiffres clés à retenir.
Un catalogue en forte expansion
En 2025, la disponibilité des titres a fait un bond important. Les lecteurs ont eu accès à 8,94 % de titres en ebooks supplémentaires par rapport à 2024.
Le catalogue mondial a atteint 222 000 titres, soit une croissance globale de 15,63 % par rapport aux 192 000 titres de l’année précédente.
Ce total de 2025 se compose de 200 000 ebooks (contre 174 000 en 2024) et 22 000 livres audio(contre 18 000 en 2024).
Selon les estimations de Bookwire, le marché des livres numériques en langue espagnole dépassera les 279 000 titres. Le nombre total de livres audio dépassera les 46 000.
Ebooks : une croissance des titres contrastée selon les pays
La production de livres numériques montre des dynamiques territoriales bien distinctes
-Espagne : Leader avec une hausse de 16,32 % de son catalogue d’ebooks (une nette accélération face aux 10 % de 2024).
-Amérique latine : Croissance stable, passant de 15 % à 16,30 %.
-Mexique : Accélération de l’expansion, passant de 12 % à 15,78 %.
-États-Unis : Ralentissement du catalogue en espagnol, qui passe de 19 % en 2024 à 11,79 % en 2025.
Chiffre d’affaires des ebooks : Vers une stabilisation du marché
Après des années d’expansion fulgurante (marquées par un record historique de 113 % de croissance pendant la pandémie), le marché de l’ebook entre dans une phase de maturité :
Les revenus des ebooks n’ont progressé que de 1,50 % en 2025, contre 10,40 % en 2024 et 8,60 % en 2023.
L’Espagne maintient une hausse de ses ventes d’environ 3 % (comme en 2024 où la croissance globale Espagne/USA était de 13 %).
En revanche, les États-Unis chutent de 5 % (impactés par le taux de change dollar-euro et la baisse des achats des bibliothèques). Enfin, le Mexique recule de 1 % (après une hausse de 12 % en 2024).
L’Amérique latine modère sa croissance à près de 3 % (contre 5 % en 2024). Les marchés non-hispanophones sortent du lot avec 5 % de croissance.
Modèles économiques et répartition géographique des ventes
La vente à l’unité reste le modèle roi. Elle représentait déjà 87,55 % du marché en 2024 (en hausse de 5 points).
L’abonnement stagne pour l’ebook, et les bibliothèques restent minoritaires après le pic d’achats de licences eBiblio en 2023.
Le marché latino-américain : Les éditeurs locaux concentrent 85,20 % de leurs ventes sur le continent américain (en progression par rapport aux 83,10 % de 2024).
Parts de marché de la distribution : Le Mexique grimpe de 37,50 % à 38,40 % ; les USA passent de 15,40 % à 15,90 %. À l’inverse, l’Amérique latine baisse de 30 % à 28,80 % et l’Espagne recule légèrement de 17,10 % à 16,90 %.
Prix moyens et tendances d’achat
Les ebooks entre 5 € – 12,99 € sont les rois des ventes. Ce cœur de marché représente désormais 72,86 % des ebooks vendus, contre 63,66 % en 2024.
La tranche la plus populaire reste celle de 5 € à 7,99 € (dont le CA avait déjà augmenté de 6,08 % l’année précédente).
Le prix moyen d’un ebook a baissé à 7,37 € en 2025 (contre 7,61 € en 2024 et 7,66 € en 2023). Les livres à plus de 15 € se cantonnent aux secteurs académiques et techniques.
Pour les éditeurs d’Amérique latine, les ventes dans la tranche 5 € – 12,99 € sont passées de 62,81 % en 2024 à 56,57 % en 2025.
À titre de comparaison, le livre imprimé voit son prix moyen grimper de 3,60 %, atteignant 16,25 € en 2025 contre 15,69 € en 2024.
Les genres littéraires préférés selon les régions
Espagne : La fiction domine largement à 77 % des parts de marché (contre 76 % en 2024 et 74 % en 2023). Le thriller est en tête, passant de 15 % à 17 % du total grâce aux abonnements. La romance et la science-fiction perdent chacune 1 %.
Amérique latine : La non-fiction prend le dessus et grimpe de 53 % en 2024 à 55 % en 2025, reléguant la fiction à 45 %. La non-fiction générale prend +3 % et le secteur jeunesse +1 %.
États-Unis : La fiction pèse pour 59 % des revenus en 2025. Les thrillers gagnent +3 %, le secteur jeunesse +2 % et la science-fiction +1 %. En baisse : la non-fiction (-3 %), la fiction générale (-1 %) et la romance (-1 %).
Le livre audio, le champion incontesté de la croissance
Si l’ebook se stabilise, l’livre audio, lui, ne s’arrête plus. En 2025, ses revenus ont bondi de 11,50 % (bien plus que l’imprimé à +3,80 % selon NielsenIQ Bookdata). Même si le rythme ralentit face aux croissances exceptionnelles de 2024 (+37,80 %) et 2023 (+45,70 %).
Le catalogue d’audiolivres distribué par Bookwire est passé de 24 100 titres en 2024 à 34 000 en 2025. Cela représente une hausse de près de 41 %). En 5 ans (depuis les 12 100 titres de 2020), l’offre en espagnol a presque quadruplé (multipliée par 4).
Abonnements et répartition du marché de l’audio
Le modèle d’abonnement écrase tout. En effet, il capte 89,50 % des revenus en 2025, après avoir atteint 88 % en 2024 et 56 % en 2023. La vente à l’unité s’effondre à 8 % et les bibliothèques s’établissent à 2,50 % (contre 2 % en 2024).
L’Espagne conserve la tête avec 54 % des parts de marché en 2025 (en légère baisse par rapport aux 57 % de 2024).
La plus forte progression revient au Mexique. Le pays double sa part de marché en un an, passant de 9% à 18%, notamment grâce à des offres couplées avec les télécoms via la plateforme Skeelo.
Les États-Unis (qui avaient 27% et 5 % de croissance en 2024) ainsi que le reste de l’Amérique latine (qui pesait 7 % du marché l’année passée) ont vu leurs parts se réduire en 2025 à cause des fluctuations monétaires.
L’avenir du secteur mise désormais sur l’utilisation de l’Intelligence Artificielle pour réduire les temps de production.
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