Forte chaleur – J’ai testé le Dreo TurboCool 516S : le ventilateur-brumisateur qui ne mouille rien ?

Avec les températures qui grimpent, trouver la bonne alternative à la climatisation est un vrai défi.
J’ai pu tester le Dreo TurboCool 516S, un ventilateur brumisateur compact qui promet de rafraîchir l’air ambiant sans transformer votre bureau en piscine.
Pari réussi ? Voici mon verdict après essai.(Test non sponsorisé)
Une vraie sensation de fraîcheur (et sans gouttes !)
La promesse de ce modèle, c’est sa technologie de brumisation ultrasonique. Si vous avez déjà testé les brumisateurs classiques qui laissent une pellicule d’eau sur la table ou sur la peau, oubliez tout ça.
Au moment de l’allumer, ma principale crainte était tout de même de savoir si l’appareil allait, malgré la promesse de la marque, laisser des particules d’eau sur la peau, les meubles ou le sol. Et bien, je suis conquis. La brume diffusée augmente nettement la fraîcheur de la pièce sans qu’aucune goutte ne se dépose.
Ici, l’appareil sépare l’air et la brume pour ne propulser que des micro-gouttelettes ultra-fines. À l’utilisation, la brume s’évapore instantanément dans l’air. Résultat : on gagne immédiatement jusqu’à 3°C de fraîcheur bien réelle, sans aucune sensation d’humidité sur les meubles ou le visage. Le flux d’air est puissant et soulage immédiatement.
Silence et discrétion au quotidien
Côté design, l’appareil est compact, plutôt élégant et trouve facilement sa place sur un bureau ou à la maison. Mais c’est surtout son niveau sonore qui impressionne :
À puissance minimale, il descend à 20 dB. C’est un murmure à peine perceptible, parfait pour travailler sans être distrait ou pour passer la nuit au frais.
De plus, son réservoir visible de 1,3 litre tient ses promesses. Il permet de tenir jusqu’à 12 heures d’affilée, ce qui évite de devoir le recharger, par exemple, au milieu de la nuit.
Dreo TurboCool 516S – 3 modes de pilotage
Pour piloter ce ventilateur Dreo 516S, vous disposez de trois options.
Le premier mode s’effectue directement depuis un smartphone via l’application dédiée. Claire et efficace, elle permet de visualiser en un clin d’œil la température de la pièce ainsi que le taux d’humidité. On peut également y régler facilement la puissance du ventilateur et du brumisateur. J’ai particulièrement apprécié la présence du mode “Verrouillage enfant”.
Le second mode utilise le panneau tactile situé sur l’appareil. S’il offre moins de possibilités, il reste très pratique à utiliser lorsque l’on n’a pas son smartphone à portée de main.
Enfin, le troisième mode repose sur la télécommande (dont les piles sont fournies). C’est une excellente alternative pour les personnes qui ne sont pas forcément à l’aise avec la technologie.
Une personnalisation au millimètre
L’ergonomie est très bien pensée. L’application mobile Dreo dédiée est particulièrement simple et rapide à paramétrer.
Le flux d’air est entièrement personnalisable grâce à 4 modes de ventilation et pas moins de 12 vitesses.
Mention spéciale pour son système d’oscillation très large : on peut régler l’appareil sur 5 angles horizontaux différents (de 30° à 150°) et l’incliner verticalement. On oriente le vent frais exactement là où on le souhaite.
Le petit point noir ?
Si l’application est un jeu d’enfant à configurer, on note tout de même que pour pousser le débit d’air à son maximum (notamment avec les vitesses les plus hautes sur les 12 disponibles), l’appareil se fait logiquement un peu plus entendre.
Rien de dramatique, mais pour conserver le calme absolu de ses 20 dB, il faudra privilégier les premiers paliers de puissance, qui s’avèrent heureusement déjà bien suffisants pour un usage dans une pièce de 12 à 15m2.
Ce que j’en pense
Le Dreo TurboCool 516S est le parfait accessoire si vous n’avez pas de clim chez vous ou au bureau. Efficace, extrêmement silencieux à bas régime et surtout très propre grâce à sa brume invisible, il offre un excellent compromis pour affronter les journées les plus chaudes de l’été.
Le TurboCool 516S vaut un peu moins de 100€. Il est disponible ici, suivez ce lien pour l’acheter.