Festival de Cannes 2026 – Journée du vendredi 15 mai

Après les dix minutes de standing ovation, il y a 2 jours, pour « L’Abandon », quelle nouvelle émotion pour ce 3ème jour cannois ?
(Lire notre article précédent sur le sujet)
Hier soir, la montée des marches de l’équipe d’ « Histoires parallèles » a prouvé que le Festival de Cannes restait un événement populaire.
Les stars !
Quand Isabelle Huppert, Virginie Efira, Pierre Niney, Vincent Cassel et Adam Bessa sont arrivés sur le tapis rouge, les spectateurs étaient aux anges.
C’est la démonstration que la présence de vedettes du 7ème art sur la Croisette reste primordiale. D’autant plus que Catherine Deneuve, qui tient un petit rôle, avait effectué le déplacement.
Iran, Pologne
Le film d’Asghar Farhadi est moins impressionnant que son casting clinquant. En salles depuis le 14 mai, ce long métrage souffre d’une certaine confusion. Un trop-plein d’histoires finit par amoindrir le récit. Même si le cinéaste iranien possède un vrai savoir-faire dans sa direction d’acteurs.
« Fatherland », également en compétition hier soir, fait preuve de plus d’intensité. Le réalisateur polonais Pawel Pawlikowski réussit un remarquable long métrage avec ce road-movie en Buick noire. Cette traversée dans l’Allemagne de l’après-guerre pourrait séduire le jury pour son choix des futurs prix. Dans cette œuvre en noir et blanc défilent des questions d’identité, de culpabilité et de mémoire.
Le trio de comédiens allemands Sandra Hüller, Hanns Zischler et August Diehl jouent en pleine harmonie. Et gros avantage pour « Fatherland » : il ne dure que 1 h 22 ! Ce qui lui vaut d’entrer la Palme d’or du long métrage…le plus court de la Sélection officielle.
Soudain et Gentle Monster
Deux autres films en compétition entrent en lice aujourd’hui. « Soudain » du cinéaste japonais Hamaguchi Ruysuke dans lequel Virginie Efira campe la directrice d’un établissement pour personnes âgées.
Avec une montée des marches prévue à 14 h, sans doute sous la pluie comme l’annonce la météo.
Et à 22 h, « Gentle monster » de la réalisatrice autrichienne Marie Kreutzer, avec Léa Seydoux en tête d’affiche, et Catherine Deneuve dans un second rôle. L’histoire d’un couple vivant près de Munich qui voit sa vie basculer quand le mari est arrêté par la police.
Les Hors compétition et la section Cannes Première
Plusieurs longs métrages hors compétition, en séance spéciale ou dans la section Cannes Première vont susciter l’intérêt ce 15 mai.
À la fois par leurs sujets et la venue de stars sur la Croisette.
John Travolta présentera « Vol de nuit pour Los Angeles » son premier film comme réalisateur.
Éric Cantona sera aux côtés des réalisateurs David Tryhorn et Ben Nicholas pour leur documentaire « Cantona ».
Géraldine Nakache proposera « Si tu penses bien » qu’elle a écrit et réalisé. Il s’agit d’une comédie conjugale avec Monia Chokri, Niels Schneider et Clémentine Célarié.
De son côté, le cinéaste américain Steven Soderbergh créera l’événement avec son documentaire « John Lennon : « The Last Interview ». Il s’agit du dernier entretien que John Lennon ait accordé le 8 décembre 1980, quelques heures avant son assassinat à New York.
C’était pour une petite station de radio dans son appartement du Dakota Building.
Et l’ex couple Guillaume Canet et Marion Cotillard reviendra en tandem pour « Karma », projeté à 18 h 30 au Grand Théâtre Lumière. Un thriller psychologique mis en scène par Guillaume Canet, avec Marion Cotillard et Denis Ménochet. « Karma » sortira en salles au mois d’octobre et se situe dans un village du nord de l’Espagne. La disparition mystérieuse d’une fillette de 6 ans remet en cause le quotidien d’un couple. Pour les photographes de presse, Canet et Cotillard ensemble sur le tapis rouge après leur séparation, c’est du pain bénit !
Un brin écolo
Enfin, des militants écologistes ont appelé les stars du cinéma à privilégier le train ou l’avion en classe économie pour venir à Cannes.
Ils demandent de délaisser les jets privés, ayant entraîné selon eux la consommation de 200.000 tonnes de kérosène en 2025. « Le fait que les personnalités riches et célèbres brûlent du carburant, devenu rare, pour se rendre à un festival de cinéma n’est pas seulement une preuve d’aveuglement, c’est obscène », a dit un ancien pilote d’Air France, Anthony Viaux, l’un des signataires de l’appel.
Comme quoi, le Festival de Cannes n’échappe pas à la controverse ou aux débats de société.
À demain pour le jour 4 du Festival de Cannes 2026 !
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