Le Paris des souris : quand l’histoire de la capitale se vit à hauteur de moustaches ! Une expo pour toute la famille

Redécouvrons la capitale, c’est le pari du Paris des souris ! Pour cela, il suffit de rapetisser de quelques centimètres ?
Jusqu’au mois de mai 2027, l’espace Planet Paris (dans le 7e arrondissement) accueille une exposition aussi adorable qu’originale : Le Paris des souris.
Dès l’entrée, casque audio sur les oreilles et petites oreilles sur la tête, les visiteurs de tous âges plongent dans une aventure proche du dessin animé grandeur nature. On se laisse immédiatement emporter par la voix de Jean, un souriceau de dix ans, et par une bande sonore magique qui égrène le voyage.
Des décors géants et une foule d’activités à hauteur d’enfants
Tout a été pensé pour émerveiller les petits et amuser les grands.
Des décors spectaculaires et surdimensionnés où les boutons, tickets de métro deviennent une aire de jeu géante truffée de toboggans et de passages secrets.
Vous êtes aussi acteur de l’histoire. Actionnez un levier pour métamorphoser une ruelle médiévale en avenue haussmannienne. Cherchez des femmes de lettres cachées dans des tasses de thé, ou encore amusez-vous avec une souris d’ordinateur géante pour dessiner le Paris de demain.
Entre l’audioguide, les projections animées et les ambiances sonores on vit Paris de façon étonnante. De la clameur des arènes de Lutèce aux airs de ballet du Palais Garnier chaque étape est une surprise. D’ailleurs, On adore la reconstitution du plafond de Chagall à l’Opéra.
Le Paris des souris – Un brin de magie…
Sous ses airs ultra-ludiques et irrésistiblement mignons, Le Paris des souris est une véritable mine d’or.
Ce n’est ni un simple musée, ni une exposition immersive, c’est juste autre chose.
Chaque scène est rigoureusement ancrée dans l’histoire grâce à des partenariats prestigieux (musée Carnavalet, Bibliothèque nationale de France, Archives nationales…). On remarque aussi des clins d’œil à des artistes incontournables comme JR ou Blek le Rat.
Mais beaucoup de sérieux !
En traversant dix grandes étapes, de la Lutèce gallo-romaine au Grand Paris, en passant par le Louvre, le Versailles de roi Soleil ou les boulevards de la Belle Époque, petits et grands apprennent une foule de choses sans même s’en apercevoir. Tout l’histoire de Paris est documentée,
Pendant que les enfants traquent les petites souris cachées dans les décors, les adultes croisent Victor Hugo, Marie Curie ou Edgar Degas.
Le Paris des souris est une super sortie en famille pour apprendre, rire et s’émerveiller. Une chose est sûre. Après ça, vous ne regarderez plus jamais les pavés parisiens de la même manière !
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Photos et vidéo – Frédéric Danilewsky