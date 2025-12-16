La magie de Noël fait fondre le prix du Samsung Galaxy Book4 Edge

Le PC portable Samsung Galaxy Book4 Edge va vous mettre des étoiles plein les yeux. Son prix baisse de 40%.
Les rennes du Père Noël n’en reviennent toujours pas. Le Galaxy Book4 Edge 15,6 pouces est à un prix magique.
Cet ordinateur portable Samsung équipé d’un processeur Snapdragon X, de 16 Go de RAM et d’un SSD de 512 Go bénéficie d’une réduction immédiate de 40%.
Le prix du Galaxy Book4 Edge passe de 1003,99€ à 599,99€. Ce n’est pas terminé. Jusqu’au 18/12/2025, vous avez le droit à une remise supplémentaire de 50€ avec le code PC50.
Le Samsung Galaxy Book4 Edge vous revient au final à 549,99€.
Samsung Galaxy Book4 Edge – Les principaux points forts
Le Samsung Galaxy Book4 Edge est un PC portable nouvelle génération doté d’un processeur Snapdragon qui met l’accent sur l’intelligence artificielle.
Doté d’un processeur Snapdragon X Plus, cet ordinateur est calibré pour l’IA. C’est un PC Copilot+. Sa touche Copilot lui donne un accès immédiat aux fonctionnalités IA de Windows et de Galaxy AI via un smartphone Samsung.
Son processeur Snapdragon peu gourmand lui confère une très longue autonomie, pouvant atteindre jusqu’à 24 heures.
Avec seulement 1,5 kg sur la balance et 15 mm d’épaisseur, cet ordinateur 15,6 pouces se classe dans la catégorie ultra-portable. Son grand écran OLED Full HD anti-reflet offre un vrai confort visuel où que vous soyez.
