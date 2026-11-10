Exposition Bruxelles 1900 – Immersion dans l’Art Nouveau et le Symbolisme au Petit Palais

Trente ans qu’une telle rétrospective n’avait pas vu le jour en France. Le Petit Palais propose l’exposition « Bruxelles 1900 ».
C’est une fresque monumentale retraçant la décennie dorée (1890-1900) où la capitale belge s’est imposée comme l’un des laboratoires artistiques les plus audacieux d’Europe. A voir jusqu’au 25 avril 2027.
À travers un parcours thématique en 12 sections et plus de 250 œuvres d’une richesse inouïe — peintures, sculptures, bijoux, affiches et éléments d’architecture issus de prêts exceptionnels des plus grandes institutions belges —, le musée parisien fait revivre cette effervescence unique.
Le catalogue d’expo est disponible ici.
Le Retour Triomphal d’une Révélation
L’histoire a un goût de retrouvailles. Lors de l’Exposition universelle de 1900 au Grand Palais, la section belge avait littéralement subjugué la critique parisienne et le public. Plus d’un siècle plus tard, la magie opère de nouveau de l’autre côté de l’avenue, au Petit Palais.
Jeune nation née en 1830 et portée par un essor économique fulgurant, la Belgique du tournant du XXe siècle se trouve au carrefour des influences françaises, anglaises et germaniques. Bruxelles devient alors le théâtre d’une créativité totale où se croisent tous les langages artistiques.
À travers ses figures majeures (Fernand Khnopff, Théo Van Rysselberghe, James Ensor, Victor Horta…), le parcours explore la formidable diversité de cette scène artistique. 250 œuvres : affiches, mobilier, peintures, sculptures vont vous ébahir !
Le regard lucidement intégré sur l’histoire colonialiste
L’exposition ne se contente pas de célébrer une esthétique. Elle affronte aussi les paradoxes de son temps. Le parcours aborde avec une rigueur nécessaire les liens entre cet âge d’or artistique et l’exploitation coloniale menée par Léopold II au Congo.
Si l’arrivée de l’ivoire et des bois exotiques a stimulé la création plastique, l’exposition restitue toute la complexité et les ambiguïtés d’une modernité bâtie sur des tensions sociales et politiques profondes.
Bruxelles 1900 – Une expo incontournable !
En ressortant de l’exposition, on prend une véritable claque visuelle et intellectuelle. Ce qui frappe avant tout, c’est cette énergie communicative. Bruxelles 1900 n’était pas seulement une ville en mutation, c’était un état d’esprit.
On ressent une liberté de créer sans frontière entre les disciplines, où un poème inspire un meuble, et où une peinture répond à un opéra.
La force de cet accrochage est de réussir à nous faire ressentir la tension entre l’idéalisme le plus poétique et la dureté du monde moderne.
Une exposition magistrale, passionnante, qui inspire encore aujourd’hui et rappelle à quel point l’art peut être le miroir vibrant d’une époque. Réservez votre billet ici.
Le catalogue d’expo est disponible ici.
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