Le Xiaomi 15T Pro dans un pack Black Friday à un prix incontournable

Par / 30/11/2025 / Black Friday, Bon Plan, Xiaomi, Xiaomi 15T Pro

À l’occasion du Black Friday, le Xiaomi 15T Pro est proposé dans un pack au rapport qualité / prix impressionnant. C’est la fête des prix. 

Grand écran 3200 nits, processeur puissant, bonne autonomie, charge rapide et appareil photo Leica, le Xiaomi 15T Pro a déjà tout pour plaire. Avec ce pack Black Friday, il devient irrésistible.

Le prix du Xiaomi 15T Pro s'effondre avec ce pack Black Friday

L’offre pack spécial est épuisée mais nous avons trouvé un autre super bon plan Black Friday.

Le Xiaomi 15T Pro est affiché à 679€ mais avec le code BFFR80 vous économisez 80€. Le prix final de ce Xiaomi 15T Pro 12/512 Go passe à 599€.
Suivez ce lien pour l’acheter. 

Ce pack spécial comprend le Xiaomi 15T Pro avec 512Go de stockage, les écouteurs Redmi Buds 6 Active et un bracelet Smart Band 9 Active.

Le Xiaomi 15T Pro et ses deux accessoires sont à 749,99€ au lieu de 999,99€. Vous réalisez une économie de 25%, soit 250€ en moins sur le prix final.

À titre de comparaison le Xiaomi 15T Pro seul est vendu 753€ sur le site Xiaomi. Ça n’est pas terminé.

Faites baisser son prix grâce à un bonus rachat de 100€. Le prix de ce pack Black Friday tombe au final à 649,99€. C’est à peine imaginable pour un smartphone de cette qualité.
Suivez ce lien pour l’acheter.

Xiaomi 15T Pro – La fiche technique complète

Xiaomi 15T Pro – 5G
Ecran 6,83 pouces AMOLED – (60Hz ->144Hz) – Gorilla Glass 7i
Définition 2772 x 1280 pixels (447ppi) – pics 1200nits, HDR10+ et Dolby Vision
Processeur MediaTek Dimensity 9400+
RAM 12Go DDR5X 
Stockage 256/512Go/1To UFS 4.1
Mises à jour  5 ans OS et 6 ans sécurité
Caméras arrières 50MP LEICA Light Fusion 900 23mm f/1.62 OIS + téléobjectif X5 50MP LEICA 115mm f/3.0 OIS + UGA 125MP LEICA f/2.2 120° – vidéo 8K/30fps 
Caméra frontale 32MP f/2.2
IP68 IP68
Batterie 5500mAh
Charge rapide 90W SuperVooc, sans fil 50W
Dual SIM Double NanoSim
Lecteur empreintes Sous l’écran
Connectivité WiFi 7, Bluetooth 6.0, NFC
Audio 2 haut-parleurs
Android Android 15 – HyperOS 2.0
Dimensions 162,7 x 77,9 x 7,96 mm – 210

 

