Le Xiaomi 15T Pro dans un pack Black Friday à un prix incontournable

À l’occasion du Black Friday, le Xiaomi 15T Pro est proposé dans un pack au rapport qualité / prix impressionnant. C’est la fête des prix.
Grand écran 3200 nits, processeur puissant, bonne autonomie, charge rapide et appareil photo Leica, le Xiaomi 15T Pro a déjà tout pour plaire. Avec ce pack Black Friday, il devient irrésistible.
L’offre pack spécial est épuisée mais nous avons trouvé un autre super bon plan Black Friday.
Le Xiaomi 15T Pro est affiché à 679€ mais avec le code BFFR80 vous économisez 80€. Le prix final de ce Xiaomi 15T Pro 12/512 Go passe à 599€.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Ce pack spécial comprend le Xiaomi 15T Pro avec 512Go de stockage, les écouteurs Redmi Buds 6 Active et un bracelet Smart Band 9 Active.
Le Xiaomi 15T Pro et ses deux accessoires sont à 749,99€ au lieu de 999,99€. Vous réalisez une économie de 25%, soit 250€ en moins sur le prix final.
À titre de comparaison le Xiaomi 15T Pro seul est vendu 753€ sur le site Xiaomi. Ça n’est pas terminé.
Faites baisser son prix grâce à un bonus rachat de 100€. Le prix de ce pack Black Friday tombe au final à 649,99€. C’est à peine imaginable pour un smartphone de cette qualité.
Suivez ce lien pour l’acheter.
En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)
Xiaomi 15T Pro – La fiche technique complète
|Xiaomi 15T Pro – 5G
|Ecran
|6,83 pouces AMOLED – (60Hz ->144Hz) – Gorilla Glass 7i
|Définition
|2772 x 1280 pixels (447ppi) – pics 1200nits, HDR10+ et Dolby Vision
|Processeur
|MediaTek Dimensity 9400+
|RAM
|12Go DDR5X
|Stockage
|256/512Go/1To UFS 4.1
|Mises à jour
|5 ans OS et 6 ans sécurité
|Caméras arrières
|50MP LEICA Light Fusion 900 23mm f/1.62 OIS + téléobjectif X5 50MP LEICA 115mm f/3.0 OIS + UGA 125MP LEICA f/2.2 120° – vidéo 8K/30fps
|Caméra frontale
|32MP f/2.2
|IP68
|IP68
|Batterie
|5500mAh
|Charge rapide
|90W SuperVooc, sans fil 50W
|Dual SIM
|Double NanoSim
|Lecteur empreintes
|Sous l’écran
|Connectivité
|WiFi 7, Bluetooth 6.0, NFC
|Audio
|2 haut-parleurs
|Android
|Android 15 – HyperOS 2.0
|Dimensions
|162,7 x 77,9 x 7,96 mm – 210g
2 réflexions sur “Le Xiaomi 15T Pro dans un pack Black Friday à un prix incontournable”
Bonjour à tous
Le lien tombe sur page erreur 404
Bon dimanche
Bonjour, le produit n’étant plus dispo nous avons modifié le lien ;)