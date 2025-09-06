Kiki la petite sorcière, l’album illustré du film enfin disponible

Le chef-d’œuvre de Hayao Miyazaki, “Kiki la petite sorcière” est désormais disponible en album illustré pour les enfants.
Porté à l’écran par le studio Ghibli en 1989, cette histoire est intemporelle. Elle s’adapte parfaitement à la lecture du soir.
Un récit initiatique enchanteur
Destiné aux lecteurs dès l’âge de 6 ans, ce livre cartonné reprend les illustrations originales du film. C’est un petit bijou qui plonge de façon somptueuse dans cette histoire mythique.
Les premières pages de l’album sont consacrées à la rencontre des personnages : Kiki bien sûr, Tombo, Ursula, Jiji etc.
Une fois les présentations faites l’histoire débute. On retrouve les magnifiques dessins du film, les textes sont courts, écrits en gros caractères pour faciliter la lecture. Le rythme respecte le texte de l’auteur, c’est beau, doux et enchanteur!
Publié chez Glénat Jeunesse, Kiki la petite sorcière vient aussi de sortir aussi en version Anime Comics et sous forme d’ArtBook.
Tous les fans vont pouvoir se replonger dans cette œuvre magnifique qui continue de faire rêver les grands et les petits.
Pour acheter Kiki la petite sorcière l’album cliquez ici ou Cliquez ici.
A propos de Kiki la petite sorcière
C’est la tradition : à l’âge de 13 ans, les jeunes sorcières doivent quitter leur famille pour faire leurs armes dans une ville où les sorcières n’existent pas encore. Par un soir de pleine lune, Kiki (accompagnée de son chat Jiji) s’envole sur son balai magique vers son nouveau destin : elle décide de se diriger vers l’océan, qu’elle n’a jamais vu, et s’installe dans une grande ville portuaire. Contrairement à d’autres sorcières, Kiki n’a pas de pouvoir singulier ; aussi va-t-elle monter son propre service de livraison volant, aidant par là-même la jeune boulangère chez qui elle est logée. Pleine de bonne volonté, gaie, sociable, le cœur léger et rempli d’espoirs, l’initiation de Kiki sera plus dure que ce qu’elle s’imaginait, mais grâce à son enthousiasme et à sa gentillesse, elle se sortira de toutes les situations. Ses expériences lui apprendront que la vie peut être exaltante et qu’il faut toujours avancer.