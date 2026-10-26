Kindle+ : Les auteurs indépendants en France peuvent proposer leurs livres audio, MAIS

C’est un changement de taille pour l’écosystème de lecture numérique d’Amazon.
L’abonnement Kindle a officiellement laissé place à Kindle+ (pour en savoir plus sur les détails et les changements induits en France, vous pouvez consulter notre article dédié.
Dans la continuité de cette évolution, Amazon étend aujourd’hui les opportunités pour les auteurs indépendants, notamment en matière d’audio.
Les autoédités peuvent désormais proposer leurs livres audio sur Kindle+, mais avec une subtilité géographique importante à retenir. Pour l’instant, l’écoute est réservée exclusivement aux auditeurs situés aux États-Unis.
Quelles sont les modalités pour les auteurs indépendants ?
Selon les options choisies pour la production de vos livres audio, voici comment intégrer le catalogue Kindle+.
-Livres audio avec voix virtuelle : Si vos ebooks associés sont inscrits à KDP Select, les versions audio créées par voix virtuelle y sont automatiquement incluses. Si votre livre est déjà inscrit, aucune action n’est requise de votre part.
Pour les nouveaux titres, il suffit d’accéder à votre bibliothèque KDP. Inscrivez votre audio book à KDP Select pour qu’il soit ajouté de manière automatisée.
-Livres audio ACX : Vous avez la possibilité d’ajouter vos livres audio ACX à Kindle+ en les inscrivant directement à KDP Select depuis votre bibliothèque KDP.
Attention toutefois aux critères d’éligibilité. Ces titres doivent bénéficier d’une distribution exclusive avec Audible et de l’option Lire et écouter. Il est conseillé de consulter la page d’aide KDP pour vérifier l’ensemble des conditions requises.
Kindle+ et livres audio – Une disponibilité élargie à venir
A noter que pour le moment, aucun livre audio n’est disponible dans Kindle+ en France.
Si, pour l’instant, les livres audio hébergés sur Kindle+ ne sont accessibles qu’aux abonnés résidant aux États-Unis, Amazon a d’ores et plus confirmé que d’autres sites de vente et marchés internationaux devraient suivre prochainement.
Une porte s’ouvre donc progressivement pour les auteurs indépendants désireux d’exporter leurs créations audio au-delà des frontières.
Notre rubrique dédiée à l’autoédition est là.