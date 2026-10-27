Samsung Galaxy S27 Pro et Galaxy S27 Ultra – Des batteries à la hauteur ?

Les Galaxy S27 Pro et Galaxy S27 Ultra ont fait une halte dans la base de données de l’organisme de certification Safety Korea.
Les deux smartphones ont été trahis par le numéro de série de leur batterie. Fabriquées par l’usine Zhuhai CosMX Power en Chine, elles ont été prises en photo.
Il ne faut pas se fier à leur petite taille. Samsung s’est décidé à adopter la technologie silicium-carbone. Leur dimension ne préfigure donc pas de leur capacité.
La technologie silicium-carbone pour des batteries plus puissantes
Le Galaxy S27 Ultra embarquerait une batterie de 5534 mAh, ce qui correspond en langage courant à une capacité de 5700 mAh. De son côté, le Galaxy S27 Pro s’appuierait sur une batterie de 5087 mAh, soit une batterie de 5200 mAh. Comme le Galaxy S26 Ultra, ils seraient tous les deux compatibles avec la charge 60 W.
Ces batteries sont encore largement moins imposantes que celles utilisées dans les smartphones chinois. Elles sont encore loin de la batterie de 7150 mAh qui alimente l’Oppo Find X10 Pro Max par exemple, mais elles progressent.
Samsung face à la concurrence chinoise
Les Galaxy S27 Pro et Galaxy S27 Ultra gonflent les muscles par rapport au Galaxy S26 Ultra. Celle du Galaxy S27 Ultra augmente de 700 mAh, soit 14 % de plus. Le gain du Galaxy S27 Pro se révèle plus modeste avec 200 mAh supplémentaires.
On aurait pu espérer mieux pour le S27 Ultra, mais l’une des spécificités s’avère aussi un handicap. Son S-Pen occupe beaucoup de place, ce qui empêche Samsung d’aller au-delà d’un certain seuil pour sa batterie.
La firme coréenne aurait déjà testé un prototype avec une batterie de 7000 mAh, mais elle se refuse toujours à se séparer du S-Pen.
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