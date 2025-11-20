Le prix de la Microsoft Surface Pro s’effondre littéralement pour le Black Friday

Le Black Friday pulvérise le prix du Microsoft Surface Pro. Profitez vite de ce méga bon plan et bénéficiez d’une remise de 35%.
C’est le moment d’acheter un PC Microsoft Surface Pro. Ce bijou de technologie s’affiche à un prix renversant.
Le Microsoft Surface Pro se distingue par son format. C’est un PC portable transformable 2 en 1. C’est à la fois un PC et une tablette. Le modèle concerné par cette offre Black Friday n’est pas n’importe lequel. Il s’agit de la 11ème édition avec des caractéristiques haut de gamme.
Ce Surface Pro intègre un écran OLED de 13 pouces. Il tourne avec un processeur Snapdragon X Elite avec 12 cœurs. Il est accompagné de 16 Go de RAM et d’un SSD de 1 To. C’est le top du top. Windows 11 Home est déjà installé.
Ce Microsoft Surface Pro est au prix de 1049€ au lieu de 1618,35€. Vous bénéficiez d’une réduction de 35%, soit 569€ en moins.
Suivez ce lien pour l’acheter.
