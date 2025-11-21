Black Friday LG, des prix cassés sur les TV, ordinateurs, projecteurs et plus

LG ne plaisante pas avec le Black Friday et joue le jeu des bons plans avec des promos allant jusqu’à 40%. TV, électroménager, Projecteurs, ordinateurs… tout en en promo ou presque.
Voici notre sélection des meilleurs bons plans LG
TV LG
-Le TV 65 pouces (164 cm) | LG OLED evo AI G5 | 4K Smart TV | 2025. Ce bijou de technologie passe à 1999€, vous économisez 700€. Suivez ce lien pour l’acheter .
-TV LG OLED evo AI C4 | 83 pouces (210 cm) | 2024 | Smart TV 4K UHD passe à 2399€, vous économisez 1100€. Suivez ce lien pour l’acheter.
-La télé 48 pouces (121 cm) | LG OLED evo AI B5 | 4K Smart TV | 2025 passe à 699€ vous économisez 400€. Suivez ce lien pour l’acheter .
Vidéoprojecteurs
LG CineBeam Q – Projecteur 4K UHD est à 700€, vous économisez 300€. Suivez ce lien pour l’acheter.
Vidéoprojecteur Laser | 3700 Lumens | Résolution UHD 4K : 3840×2160 | WebOS 6.0 | Focale Ultra Courte est à 2599.99€ vous économisez 1599€. Suivez ce lien pour l’acheter
Laptop et écrans
-Le laptop LG gram 15U50T | Windows 11 Home Plus | 15″ | Intel® Core™ i5-1334U | 8Go | 256Go passe à 499.99€ vous économisez 350€. Suivez ce lien pour l’acheter.
-Le LG gram 15″ | Windows 11 Home | AMD RyzenTM AI 5 340 | 16Go | 512Go passe à 749.99€ vous économisez 949€. Suivez ce lien pour l’acheter.
-Le moniteur 32” (79,9 cm) | Moniteur gaming OLED 16:9 | Résolution 4K UHD 3840 x 2160 passe à 799.99€ vous économisez 200€. Suivez ce lien pour l’acheter.
-Le 32″ (68.4cm) | Moniteur IPS | Résolution UHD 3840×2160 passe à 499.99€ vous économisez 150€. Suivez ce lien pour l’acheter.
En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)
Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici.