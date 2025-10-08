Minimal – L’exposition au-delà du vide (photos et vidéo)

“Minimal” à la Bourse de Commerce – Pinault Collection est l’un des évènements majeurs de l’année pour l’art contemporain.
L'exposition est présentée jusqu'au 19 janvier dans le très bel édifice.
Comme son titre l’indique, ce nouveau rendez-vous d’envergure est dédié à l’Art Minimal (ou minimaliste). Ce mouvement artistique né dans les années 60.
L’Art Minimal qu’est-ce que c’est ?
Cet art se caractérise par la simplicité formelle, des formes réductrices et géométriques, une économie de moyens et l’utilisation de matériaux bruts.
Le mouvement a pour objectif d’aller à l’essentiel, de s’éloigner des artifices. L’œuvre devient une expérience corporelle et spatiale. D’ailleurs l’exposition est conçue comme une promenade à la découverte d’une centaine d’œuvres.
La plupart d’entre elles sont issues de la Collection Pinault, complétées par des prêts de collections prestigieuses.
Meg Webster, débute la promenade
Dans la Rotonde, Meg Webster transforme le musée avec une installation de cinq sculptures qui forment un paysage intérieur.
Fidèle à son approche, l’artiste sculpte des volumes avec des éléments naturels locaux (terre, sel, cire, etc.). Loin d’être seulement visuelle, cette œuvre est conçue pour interpeller tous nos sens et nous faire vivre la nature au cœur de l’art.
La nouvelle expo Minimal à la Bourse de Commerce à découvrir sur https://t.co/1OWdLQX5r1#EXPO2025 #expo #art #Culture #Paris @BourseCommerce pic.twitter.com/Qqhone9Rxn
— IDBOOX (@IDBOOX) October 7, 2025
Quarante artistes internationaux
L’exposition met à l’honneur une quarantaine d’artistes américains (Dan Flavin, Donald Judd, Robert Ryman, Agnès Martin), japonais (Ufan, Nobuo Sekine, Kishio Suga) et européens (François Morellet, Günther Uecker…)
Minimal se structure en sept sections thématiques qui explorent la diversité géographique et esthétique du mouvement. Lumière, Mono-ha, Équilibre, Surface, Grille, Monochrome, Matérialisme.
La déambulation fluide et lumineuse offre à chacun une bouffée d’oxygène.
L’exposition Minimal est une occasion rare de plonger dans cette esthétique radicale, où la sobriété visuelle révèle une puissance et une profondeur surprenantes.
A l’occasion de Minimal la Bourse de Commerce a pris le parti de ne pas occulter les fenêtres du bâtiment. La lumière naturelle couplée aux œuvres, offre un sentiment de clarté, de pureté, de fluidité, de liberté !
Lygia Pape – Tisser l’espace
En prélude à Minimal, et jusqu’au 26 janvier, ne manquez pas le parcours proposée en hommage à Lygia Pape (1927-2004) avec “Tisser l’espace”.
L’exposition s’articule notamment avec l’installation lumineuse Ttéia 1. À travers des fils de cuivre tendus dans l’espace, elle plonge le spectateur dans une immersion sensorielle, où l’œuvre prend forme et vie selon l’angle de la lumière et le mouvement du visiteur.


