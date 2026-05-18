Festival de Cannes 2026 – Journée du 18 mai

Et si Gilles Lellouche remportait le prix d’interprétation pour « Moulin » projeté dimanche 17 mai lors du Festival de Cannes ?
Début des pronostics ?
Son interprétation du chef de la Résistance, mort en 1943 sous la torture des nazis et de Klaus Barbie, a impressionné les festivaliers.
Avec l’acteur espagnol Javier Bardem, héros de « L’être aimé », le comédien français a déjà les faveurs des pronostiqueurs. Dans « Moulin » de Lazlo Nemes, il trouve son plus grand rôle et se hisse au plus haut niveau.
Gilles Lellouche espère que « Moulin » pourra éveiller les consciences : « Je le souhaite pour ne jamais oublier. Le film permet d’éprouver ce qu’est vraiment le courage, d’avoir une vision claire du bien et du mal qui, parfois, s’entremêlent aujourd’hui. J’espère surtout que ce sera une œuvre importante pour la jeunesse, permettant d’éviter de réinterpréter l’histoire comme on a trop souvent tendance à le faire. », dit celui qu’on peut aussi voir dans La Vénus électrique.
Le réalisateur hongrois Lazlo Nemes signe une œuvre forte et sans concession. Avec un sens de la mise en scène qui n’appartient qu’à lui. Du grand cinéma tout comme « L’être aimé » du metteur en scène ibérique Rodrigo Sorogoyen qui porte un magnifique regard sur le milieu du 7ème et sur les relations père-fille.
Ce long métrage peut incontestablement prétendre à une Palme d’Or, même s’il reste 5 jours de compétition. « L’être aimé » est dans les salles depuis le 16 mai.
Garance : une déception
Quant à « Garance », présenté le 17 mai, il permet à Adèle Exarchopoulos de montrer la richesse de son jeu.
Mais le long métrage de Jeanne Herry ne convainc pas avec cette histoire d’actrice alcoolique. Trop confus, un peu outrancier et pas assez maîtrisé.
On attendait beaucoup mieux de celle qui réalisa « Pupille » ou « Je verrai toujours vos visages ». Le public verra ce film en salles le 23 septembre prochain.
La compétition du Festival de Cannes d’aujourd’hui
Au programme de la compétition ce 18 mai : « L’inconnue » du cinéaste français Arthur Harari et « Fjord » du réalisateur roumain Cristian Mungiu.
Léa Seydoux et Niels Schneider sont les héros du long métrage d’Arthur Harari, compagnon de la réalisatrice Justine Triet.
Dans « L’inconnue », David Zimmerman (joué par Niels Schneider) est photographe mais personne ne le sait. Alors qu’il ne sort presque jamais de chez lui, des amis le traînent dans une fête. Il repère une femme (Léa Seydoux), ne peut en détacher le regard et la suit.
Quelques heures plus tard, David se réveille : il est dans le corps de l’inconnue ! Un long métrage dans l’univers du fantastique avec la patte d’Arthur Harari, qui vint à Cannes en 2021 avec « Onoda ».
De son côté, Cristian Mungiu visera une seconde Palme d’Or, 19 ans après celle qu’il reçut en 2007 pour « 4 semaines, 3 mois, 2 jours ».
Dans « Fjord », les Gheorghiu, un couple roumano-norvégien très pieux, s’installent dans un village au bout d’un fjord où ils se lient rapidement d’amitié avec leurs voisins, les Halberg. Les enfants des deux familles deviennent très proches, malgré des éducations différentes. Le corps enseignant découvre des ecchymoses sur le corps d’Elia, l’aînée des enfants Gheorghiu. La communauté se demande si l’éducation traditionnelle que les enfants Gheorghiu reçoivent de leurs parents pourrait en être la cause. Sortie en salles le 19 août.
En séance spéciale, L’affaire Marie-Claire
Hors compétition et en séance spéciale, c’est « L’affaire Marie-Claire » de Lauriane Escaffre et Yvo Muller qui figure à l’affiche à 19 h 15 dans la salle Agnès Varda. Avec Charlotte Gainsbourg et Cécile de France dans les rôles principaux.
Le récit se situe en novembre 1972. Au tribunal de Bobigny, un procès hors norme secoue la France. Marie-Claire Chevalier, 16 ans, est accusée d’avoir avorté illégalement.
À la barre, sa mère et toutes les femmes qui l’ont aidée. Leur avocate, Gisèle Halimi (Charlotte Gainsbourg), fait un pari fou : elle leur demande de ne pas plaider coupable. Halimi va faire ce qui n’a jamais été fait auparavant. Elle accuse et attaque la loi, au risque de tout perdre.
La sortie en France est prévue pour le 4 novembre.
Jetset et compagnie
Et au Festival de Cannes, les soirées battent aussi leur plein. Entre celles de la plage Magnum, de la plage Nespresso, de la plage Gala, de la terrasse by Albane sur le rooftop de l’hôtel JW Marriott ou des villas sur les hauteurs de la Croisette, il y en a pour tous les goûts ! À condition d’avoir son invitation…
À demain pour le jour 7 du Festival de Cannes 2026 !
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