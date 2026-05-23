Les pronostics et les rumeurs pour le palmarès du Festival de Cannes 2026

Vous avez suivi notre chronique quotidienne sur le Festival de Cannes ! Merci pour vos nombreuses lectures !
L’heure est aux pronostics maintenant avant le dénouement samedi soir !
Voici les pronostics des journalistes et des festivaliers en OFF et les miens, votre chroniqueur dévoué !
Les pronostics pour le Festival de Cannes 2026
C’est l’activité favorite des journalistes et des festivaliers la veille du dévoilement du palmarès: qui remportera la Palme d’Or ?
Qui succèdera à « Un simple accident », vainqueur en 2025 ? La veille des résultats, quelques films tiennent la corde dans les pronostics qui circulent dans les coulisses du Palais des Festivals.
« Fatherman », « Minotaur », « L’être aimé », « Moulin » et « Notre Salut » figurent en pôle position pour décrocher le trophée suprême.
Pour le Grand Prix, « Soudain », « Amarga Navidad », « Fjord » et « Hope » pourraient repartir de la Croisette avec cette distinction.
Et pour le prix de la mise en scène, les paris oscillent entre « Notre Salut » de nouveau et « Paper Tiger».
Pour le prix du scénario, les pronostics oscillent entre « La bola negra », « Fjord » et « Paper Tiger ».
Enfin, pour les prix d’interprétation, la rumeur attribue la victoire à Gilles Lellouche pour « Moulin », Javier Bardem pour « L’être aimé ».
On parle aussi, d’Adam Driver dans « Paper Tiger » ou Sebastian Stan pour « Fjord » chez les hommes.
Chez les femmes, Irina Lebedeva dans « Minotaur », Adèle Exarchopoulos dans « Garance », Virginie Efira pour « Soudain », Sandra Hüller dans « Fatherman » ou Victoria Luengo dans « L’être aimé » ont les faveurs des pronostiqueurs.
On verra si les membres du jury auront les mêmes avis.
Mon palmarès
Après avoir vu les 22 films de la compétition, voilà mon palmarès pour cette 79ème édition du Festival de Cannes.
-Palme d’Or : L’être aimé.
-Grand Prix : Moulin.
-Prix de la mise en scène : Minotaur.
-Le Prix du scénario : Fjord.
-Prix Spécial : Hope.
-Quant au Prix d’interprétation masculine ex aequo: Gilles Lellouche et Javier Bardem.
-Et, le Prix d’interprétation féminine : Irina Lebedeva
À lundi pour notre avis sur le Palmarès du Festival de Cannes 2026 !
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