Nothing Headphone (1) – Près de 40 € de réduction pour les Jours Flash Prime

Le casque audio Nothing Headphone (1) n’échappe pas aux baisses de prix des Jours Flash Amazon Prime. Faites plaisir à vos oreilles.
Entendez la douce musique des baisses de prix pendant les Jours Flash Amazon Prime. Avec son design incomparable et son acoustique élaborée par KEF, le Nothing Headphone (1) est aussi beau que performant.
Ce casque audio qui sort des sentiers battus voit son prix fortement baisser. Le Nothing Headphone (1) est vendu 160,68 € au lieu de 199,99 €. Vous économisez 39,31 €.
Suivez ce lien pour l’acheter.
En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)
Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici.
Quelques infos sur le Nothing Headphone (1)
Le Headphone (1) de Nothing réinvente le casque circum-auriculaire. Il combine un design audacieux et des performances sonores de pointe. Pensé pour le style et le confort, il intègre des éléments transparents et des matériaux premium comme l’aluminium. Les commandes physiques sont intuitives (Roller, Paddle, Bouton) pour une interaction fluide.
Fruit d’une collaboration avec KEF, ce casque offre un son riche et naturel via un haut-parleur sur mesure de 40 mm.
Il propose une spatialisation sonore à 360° avec suivi de tête, supporte le Hi-Res Audio (LDAC, USB-C sans perte, jack 3,5 mm), et minimise la distorsion pour une fidélité acoustique optimale.
Doté d’une ANC adaptative en temps réel et d’un système à 4 microphones alimenté par IA pour des appels cristallins, le Headphone (1) assure jusqu’à 35 heures d’autonomie (ANC activé) et une charge rapide.
La connectivité est optimisée avec Bluetooth 5.3, la connexion multi-appareils et une faible latence.
Enfin, le casque est hautement personnalisable via l’application Nothing X. Elle offre des fonctions pratiques comme “Channel Hop” et “Essential Space” pour capturer les idées.