OnePlus Nord 5 : une baisse de prix à vous en faire perdre le Nord

Le très récent OnePlus Nord 5 s’offre une baisse de prix conséquente. C’est un bon plan qui va vous réchauffer.
Sorti au mois d’août, le OnePlus Nord 5 est le dernier smartphone milieu de gamme du constructeur. Doté d’un grand écran AMOLED 144 Hz et d’un processeur musclé, il est parfait pour les joueurs ou les utilisateurs exigeants.
Polyvalent et endurant, il vous fera découvrir les joies de l’IA sans vous soucier de son autonomie.
Le OnePlus Nord 5 équipé de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage est vendu 353,50 € au lieu de 398 €. Ce prix est valable jusqu’au 21/09/2025.
Les codes de réductions
Ces codes de réductions sont valables sur d’autres produits sur le site du revendeur.
2€ de remise dès 15€ d’achat: FAFR02
4€ de remise dès 29€ d’achat: FAFR04
6€ de remise dès 49€ d’achat: FAFR06
10€ de remise dès 79€ d’achat: FAFR10
13€ de remise dès 109€ d’achat: FAFR13
20€ de remise dès 159€ d’achat: FAFR20
30€ de remise dès 249€ d’achat: FAFR30
45€ de remise dès 369€ d’achat: FAFR45
55€ de remise dès 469€ d’achat: FAFR55
65€ de remise dès 569€ d’achat: FAFR65
Vous retrouverez les caractéristiques techniques du smartphone en fin d’article.
OnePlus Nord 5 – La fiche technique complète
|OnePlus Nord 5 – 5G
|Ecran
|6,83 pouces AMOLED – (60Hz ->144Hz) – Gorilla Glass 7i
|Définition
|2800 x 1272 pixels (450ppi) – pics 1800nits, Ultra HDR
|Processeur
|Snapdragon 8s Gen 3
|RAM
|8/12Go DDR5X
|Stockage
|256/512Go UFS 3.1
|Mises à jour
|4 ans OS et 6 ans sécurité
|Caméras arrières
|50MP Sony LYT 700 1/1.56″” (f/1.8) OIS et EIS + UGA 8MP (f/2.2) – Vidéo 4K/60ims
|Caméra frontale
|50MP Samsung ISOCELL JN5 (f/2.2)
|IP68
|IP68
|Batterie
|5200mAh
|Charge rapide
|80W Supervoox, inversée filaire 5W
|Dual SIM
|Double NanoSim
|Lecteur empreintes
|Sous l’écran
|Connectivité
|WiFi 6, Bluetooth 5.4, NFC
|Audio
|2 haut-parleurs
|Android
|Android 15 – OxygenOS 15
|Dimensions
|163,4 x 77 x 8,1 mm – 211g