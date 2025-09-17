Exposition Pierre Soulages : du noir à la lumière

Jusqu’au 11 janvier, le musée du Luxembourg propose une exposition exceptionnelle : Soulages, une autre lumière, peintures sur papier.
Soulages, une autre lumière
Pierre Soulages vécut jusqu’à l’âge de 102 ans. Maître de l’art abstrait il aimait peindre sur papier. Mondialement connu pour ses toiles toutes de noir vêtues, l’artiste plébiscitait toutes les matières lui permettant de mettre ce noir en lumière: brou de noix, encre de Chine, mine de plomb, peinture…
Son mode d’expression reconnaissable entre tous les autres a su apporter à celles et ceux qui contemplent ses créations des moments suspendus dans le temps, l’air et la lumière.
L’expo à découvrir aujourd’hui ! Pierre Soulages @museeluxembourg notre reportage complet est ici https://t.co/NOHGK8TAao@PresseGPRmn #exposition #EXPO2025 #culture pic.twitter.com/ch68qxq37U
— IDBOOX (@IDBOOX) September 17, 2025
Soulages disait : “C’est avec les brous de noix de 1947 que j’ai pu me rassembler et obéir à une sorte d’impératif intérieur. La vérité est que je me suis senti contraint par l’huile. Je l’avais pratiquée avant-guerre et je savais ce qu’elle imposait comme contraintes. Par impatience, un jour, dans un mouvement d’humeur, muni de brou de noix et de pinceaux de peintre en bâtiment, je me suis jeté sur le papier”.
Un parcours somptueux
Plus de 130 œuvres sont présentées au musée, dans une scénographie sobre et intimiste. Plusieurs peintures sur papier sont inédites à ce jour.
La visite contemplative permet au spectateur de voir et de ressentir Soulages au plus profond de lui-même.
On comprendra alors ce qu’exprimait Pierre Soulages : “J’aime l’autorité du noir, sa gravité, sa radicalité. Son puissant pouvoir de contraste donne une présence intense à toutes les couleurs et lorsqu’il illumine les plus obscures il leur confère une grandeur sombre. “
Pierre Soulages au Musée du Luxembourg c’est un grand moment de communion avec l’artiste !
Soulages – Outrenoir une expérience en réalité Virtuelle
A partir du 19 septembre, du vendredi au lundi, ne manquez pas dans une salle attenante à l’exposition l’expérience VR “Outrenoir” proposée par Gordon, Lucid Realities et Unfamed Collection.
Un casque de réalité virtuelle Meta Quest sur le visage, vous participez à “Outrenoir”.
Cette expérience en VR est un voyage immersif à travers l’évolution du travail du peintre. De son enfance aux plus grands musées, vous traverserez la lumière.
“Outrenoir” est narré par l’excellente Isabelle Huppert, vous voyagerez en sa compagnie dans les univers de Soulages.
Spectateur et acteur, vous peignez comme l’artiste, vous explorerez les grottes de son enfance. Ce moment dure 12 minutes, il est intense, fort et émouvant. Vous serez au plus près du Maître pour vivre une odyssée hors du commun !
Bon à savoir : A partir de 1979 l’artiste crée des Outrenoirs. Ce sont de grands tableaux couverts d’aplats de noirs qui jouent avec la lumière. Ces tableaux sculptent la lumière dans l’espace.
Réservez votre entrée ici.
Découvrez le catalogue de l’exposition cliquez ici ou cliquez ici.
