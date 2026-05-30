Samsung Galaxy S23 Ultra à moins de 395 euros c’est un bon plan très frais !

Le légendaire Samsung Galaxy S23 Ultra 512 Go est à prix cassé ! Profitez de ce bon plan pour obtenir ce smartphone à moindre prix !
Le Galaxy S23 Ultra avec son stylet inclus est affiché à 409.99€, mais avec le code TEL15D99 à saisir au moment de la mise en panier, c’est moins cher ! Il vous revient à 394.99€ ! C’est moins cher que sur Amazon. Suivez ce lien pour l’acheter.
Le smartphone bénéficie de la mise à jour One UI7 et dispose donc des fonctions IA !
Samsung Galaxy S23 Ultra – Les points forts
Avec le Galaxy S23 Ultra, Samsung a trouvé la formule parfaite. Il corrige toutes les erreurs de son prédécesseur et se hisse au sommet. Comme rien n’est parfait, nous lui reprochons deux petites choses sa taille et son poids. C’est un smartphone XL qui s’utilise à deux mains mais c’est une des concessions qu’il faut faire pour profiter du S-Pen.
Mis à part ces petits détails, le smartphone est très agréable à manipuler grâce à de petits ajustements qui changent tout. La présence d’un processeur Snapdragon 8 Gen 2 apporte au Galaxy S23 Ultra la puissance qu’il mérite.
Le smartphone tourne aussi la page de l’autonomie limitée qui pénalisait les derniers Galaxy S. Le Galaxy S23 Ultra intègre une batterie qui résiste près de 2 jours ce qui est rare sur ce segment.
Si vous n’êtes pas encore convaincu, nous terminerons par ses capacités photo. Il embarque une quadruple caméras dont un ultra grand-angle de 12MP, un téléobjectif X3 de 10MP, téléobjectif de X10 de 10MP et un capteur principal de 200MP. Le Galaxy S23 Ultra se classe parmi les meilleurs photophones de jour comme de nuit. Suivez ce lien pour l’acheter.
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