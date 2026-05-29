Révisez le Bac de français avec les livres du programme couplés à l’IA interactive

À quelques jours des épreuves cruciales du Baccalauréat 11 et 22 juin), le stress monte chez les lycéens.
Pour transformer la dernière ligne droite en un moment d’apprentissage interactif, My Smart Book lance « Smart Classics », une collection innovante qui permet de dialoguer directement avec les œuvres au programme grâce à une intelligence artificielle éthique.
Smart Classics – Révisez en dialoguant avec les classiques
My Smart Book s’est imposé comme la première plateforme de lecture conversationnelle. Elle offre une immersion inédite dans les ouvrages. (voir notre article pour comprendre comment ça marche).
Avec la nouvelle collection « Smart Classics », l’outil se décline spécifiquement pour répondre aux besoins des lycéens en pleine période de révisions.
Finies les lectures passives et les recherches laborieuses. La plateforme permet désormais d’échanger avec les œuvres au programme du Bac de français de manière intuitive.
Chaque livre du programme est au prix de 3.99€. L’appli est dispo sur Android et iOS.
Une fois le livre téléchargé dans l’app,vous accédez instantanément aux résumés de chapitres.
Vous « Discutez » directement avec les personnages pour mieux comprendre leurs motivations.
Enfin, chacun peut identifier les citations clés en un clic.
Cerise sur a smartphone, vous testez vos connaissances avec des quiz et bénéficiez d’un accompagnement personnalisé pour préparer l’épreuve orale.
Une IA garante du respect des droits d’auteur
Dans un paysage numérique où l’IA générative fait souvent débat, My Smart Book se distingue par une approche rigoureuse et responsable.
Contrairement aux outils IA généralistes la plateforme repose sur une architecture sécurisée. L’intelligence artificielle n’exploite que le contenu acquis par le lecteur. Ce choix technique garantit une sécurité totale : pas de scraping, pas de contenu externe.
Les livres disponibles dans la collection
Discours de la servitude volontaire, Étienne de La Boétie / Philosophie Entretiens sur la pluralité des mondes, Bernard Le Bouyer de Fontenelle / Philosophie Poésies, Arthur Rimbaud .
Manon Lescaut, Abbé Prévost.
La peau de chagrin, Honoré de Balzac.
On ne badine pas avec l’amour, Alfred de Musset/Théâtre Mémoires de deux jeunes mariées, Honoré de Balzac.
Le Menteur, Pierre Corneille.
Lettres d’une Péruvienne, Françoise de Graffigny / Roman Sido, Colette.