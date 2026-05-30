Les âges d’or de Donald, et de Picsou, tomes 2 sont dispo !

Glénat poursuit son exploration des canards les plus connus de l’histoire de la BD, Donald et de Picsou.
Ces belles éditions de plus de 200 pages subliment le talent de maîtres de la BD comme Barks et Cavazzano tout en rendant hommage aux colères cultes de notre marin préféré.
Entre malchance chronique et dévouement familial, ce tome 2 prouve avec brio pourquoi Donald reste, même après 90 ans, le plus humain des canards.
Les 6 récits du tome 2 de Les âges d’or de Donald couvrent les périodes 1940 – 2001. Une lecture pour les bédéphiles à ne manquer sous aucun prétexte !
Picsou est aussi de la fête avec 8 récits couvrant la période des années 1950 – 2002 du plus radin des canards !
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