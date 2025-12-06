Samsung Galaxy Watch 8 avec ce prix c’est déjà Noël !

Par / 06/12/2025 / Bon Plan, Galaxy Watch 8, Galaxy Watch 8 Classic

Samsung Galaxy Watch 8 est en bon plan, jusqu’au 19 décembre ! En voilà un beau cadeau à moindre prix à offrir ou à vous offrir ! 

La Galaxy Watch 8 est déjà en promo, mais en utilisant le code magique EXTRA30 jusqu’au 19 décembre vous obtenez 30€ de remise supplémentaire ! 

Par exemple : La Samsung Galaxy Watch 8 Bluetooth 40mm est à 329€ au lieu de de 380€. Vous économisez 50€. Avec le code EXTRA30 à utiliser au moment de la mise au panier, elle vous revient au final à 299€ ! Suivez ce lien. 

Autre exemple : la Watch8 4G est en promo à 379€. Avec le code EXTRA30 elle vous revient 349€. Suivez ce lien pour l’acheter. 
Allez encore un exemple ! La Galaxy Watch8 Classic Bluetooth est à 479€ au lieu de 530€. Avec le code vous économisez encore 30€. Suivez ce lien pour l’acheter. 
Tous les modèles de la Watch8 sont concernés suivez ce lien pour acheter. 

Quelques infos sur la Samsung Galaxy Watch 8

La montre dispose d’un boîtier léger et équipée d’un nouveau Système d’attache dynamique pour en faire une watch confortable à porter. Faites l’expérience du coach personnel Samsung Health, qui vous accompagne de jour comme de nuit pour vous aider à améliorer vos performances running, votre sommeil, votre nutrition et votre bien-être physique et mental.

Discutez-en avec Galaxy AI, la forme la plus avancée d’IA sur Samsung Galaxy Watch, avec la nouvelle interface One UI 8 Watch et Gemini. Suivez ce lien pour l’acheter. 
