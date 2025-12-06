Livre audio – The Seasons of Carnage, vol. 1 : une dark rom-com sanglante, inventive et touchante

Avec Tourist Season (12 h 35), premier volume de la série The Seasons of Carnage de Brynne Weaver, édité par Cascades / Verso et interprété par Estelle Ruffin & Robin Peroni, l’audiolecteur est invité à déposer ses valises à Cape Carnage. Et autant le dire : la carte postale n’est pas incluse.
Entre humour noir, romance dangereusement tendue et ambiance macabre, ce roman audio s’impose comme une proposition singulière au carrefour du thriller, de la comédie et de la dark romance.
Petit avertissement : gore, violence, meurtres, thèmes lourds — Alzheimer, vengeance, scènes SMUT explicites.
Une petite ville balnéaire où le sang s’invite dans les embruns
Cape Carnage porte bien son nom. Sous ses façades pastel et ses boutiques aux airs de fantasy (dont la fameuse Macchabar ), la ville affiche un taux de disparitions qui ferait frémir les habitants de n’importe quelle bourgade fictive.
C’est dans ce décor que l’on rencontre Harper Starling, spécialiste des topiaires mais aussi, parfois, des… solutions plus radicales.
Arrive alors Nolan Rhodes, décidé à régler un compte ancien, une cible par année, jusqu’à croiser celle qu’il est venu éliminer. La rencontre fait des étincelles : tension permanente, alliance contrainte, rivalités, protection quasi viscérale et une dynamique amoureuse sur le fil du rasoir.
L’ensemble joue sur un équilibre surprenant : du noir, du trash… et énormément d’humour, souvent mordant, parfois absurde. L’autrice cultive le décalage avec une aisance réjouissante : on frissonne autant qu’on sourit, parfois malgré soi.
Une atmosphère riche et une intrigue qui détonne
L’univers est construit avec soin : Cape Carnage devient un véritable personnage, crédible, inquiétant et étrangement attachant.
La relation entre Harper et Nolan avance lentement, dans un slow-burn physique et ambivalent, qui oscille entre méfiance et attraction brute.
La présence de Sam, l’enquêteur, ajoute un fil de suspense précieux, et l’intégration de thèmes forts — dont la maladie d’Alzheimer à travers Arthur — apporte une profondeur inattendue, presque tendre, au cœur du chaos.
Entre menace, humour noir et sensibilité
L’interprétation proposée par Estelle Ruffin et Robin Peroni accompagne parfaitement cette ambiance contrastée.
Le duo passe avec aisance de la douceur à la menace, donnant corps à des personnages qui naviguent entre violence rentrée, vulnérabilité et ironie acide. Les scènes sensibles gagnent en justesse grâce à leur retenue, tandis que les moments plus crus assument pleinement leur nature.
Les effets sonores ponctuels, notamment les bruitages de messagerie, enrichissent l’immersion sans jamais la surcharger.
La plume de Brynne Weaver : viscérale, ironique, incisive
Brynne Weaver joue une partition subtile : une écriture directe, parfois trash, souvent drôle, et toujours teintée d’émotion.
Son humour noir, son sens du rythme et ses images mordantes construisent un univers simultanément loufoque et inquiétant.
L’ensemble reste truculent, addictif et terriblement efficace.
À qui s’adresse ce roman audio ?
Aux auditeurs amateurs de :
– rom-com dark,
– romances enemies-to-lovers,
– slow-burn sous haute tension,
– petites villes à l’ambiance inquiétante,
– humour noir assumé,
– et une dose explicite de gore et de scènes SMUT.
Les personnes sensibles à ces aspects sont prévenues, mais pour les autres : Cape Carnage est une destination aussi audacieuse qu’inoubliable.
Envie de vous faire votre propre idée ?
