Mickey, Picsou et Donald – Des BD formidables pour les cadeaux de Noël

Glénat sort la collection L’âge d’or consacrée à Mickey, Donald et Picsou. Elle arrive juste à temps pour les cadeaux de Noël.
Les éternels Mickey, Donald et Picsou sont célébrés dans une splendide édition cartonnée avec une couverture dorée. Chaque album rassemble les plus belles aventures de ces trois personnages emblématiques de l’univers de Disney. Cerise sur le canard, l’éditeur publie aussi “La grande histoire de Picsou par Don Rosa.”
BD Les âges d’or de Mickey Tome 1
Le premier volume consacré à Mickey regroupe huit des plus grandes aventures de la célèbre souris parues entre 1938 et 1999. Mickey n’a pas chômé.
Accompagné de son ami Dingo, il joue aussi bien les explorateurs que les détectives d’un bout à l’autre de la planète et même à travers le temps.
En plus d’être de vrais petits bijoux narratifs, ces histoires permettent de voir l’évolution de l’apparence de Mickey à travers les années sous les crayons des plus grands artistes de la BD.
Gottfredson, Barks, Murry, Scarpa, on reconnaît la pâte de chacun. C’est très amusant.
BD Les âges d’or de Picsou Tome 1
Le premier volume consacré à Picsou réunit également 8 aventures publiées entre 1947 et 2007. Comme pour l’album Mickey, chaque aventure est précédée d’une page qui décrypte chaque histoire avec des anecdotes sur les dessinateurs, la première apparition d’un personnage, etc.
Ce canard irascible et grippe-sou qui n’était pas une vedette à ses débuts, s’est imposé au fil des années comme une véritable star. La dernière histoire Retour sur le Mont Ours de Cavazzano avec le Père Noël met en avant l’évolution de son caractère.
La Grande Histoire de Picsou par Don Rosa, tome1
La Grande Histoire de Picsou par Don Rosa est une œuvre culte de la bande dessinée. Elle raconte de manière exhaustive et épique comment Balthazar Picsou est parti de son Écosse natale pour devenir le canard le plus riche du monde.
Ces douze chapitres magistraux sont un hommage vibrant à Carl Barks, enrichissant l’univers Disney d’une profondeur historique et émotionnelle inégalée.
