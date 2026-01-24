Avis livre audio – Cucul, un OVNI audio-littéraire

Repéré dès sa sortie, Cucul intrigue immédiatement par son titre et sa couverture, qui annoncent sans détour une œuvre joueuse et décalée.
Lorsque le livre est finalement arrivé en version audio, porté par son autrice Camille Emmanuelle elle-même, l’envie d’écoute s’est imposée comme une évidence. Et le pari s’avère pleinement réussi.
Cucul – De quoi ça parle (sans spoiler)
Marie mène une double vie savoureusement ironique. Professeure de français contractuelle le jour, elle écrit la nuit, sous pseudonyme, des romances érotiques répondant scrupuleusement aux codes de la new romance : luxe ostentatoire, sexualité explicite, héros masculin riche et tourmenté, héroïne jeune et ingénue. Le tout sous l’œil très attentif d’une éditrice aux consignes précises.
Mais lorsque l’on exige d’elle un virage vers la dark romance, avec une esthétisation des violences sexuelles et morales, Marie refuse. Elle dit non. Elle fait même mourir son héros. À partir de là, le récit bascule et s’autorise toutes les audaces.
Une comédie romantique qui déraille avec intelligence
Cucul (Verso – exclusivité Audible Studios) se présente comme une comédie romantique déjantée, mais maîtrisée. Elle navigue entre satire sociale, fantastique inattendu et réflexion féministe. Le texte joue avec les codes de la romance contemporaine, les détourne et les questionne sans jamais tomber dans le mépris.
L’autrice ne cherche pas à condamner un genre, mais à interroger notre rapport collectif aux récits que nous consommons, aux fantasmes qu’ils véhiculent et aux modèles qu’ils finissent parfois par normaliser. Le résultat est drôle, lucide, accessible et étonnamment percutant.
La plume de Camille Emmanuelle
L’écriture est vive, irrévérencieuse et nourrie de références féministes assumées. Camille Emmanuelle rappelle que la littérature explore depuis toujours les zones troubles de l’imaginaire amoureux, tout en posant une question essentielle : à quel moment le fantasme devient-il problématique lorsqu’il se mue en modèle ?
Jamais moralisateur, le roman agit comme un miroir, parfois grinçant, souvent jubilatoire.
Une interprétation particulièrement remarquable
Le fait que Camille Emmanuelle interprète elle-même son texte apporte une dimension supplémentaire à l’écoute. Son interprétation est incarnée, rythmée, précise dans l’ironie comme dans les silences. Elle donne une véritable chair à Marie et aux archétypes qu’elle démonte avec finesse. L’ensemble offre une écoute fluide, addictive et redoutablement efficace.
Cucul est un livre audio drôle, subversif, féministe et intelligent, qui réussit à divertir tout en suscitant une réflexion de fond. Une œuvre à part, qui se distingue autant par son propos que par sa proposition audio.
Et après ?
Bonne nouvelle pour les auditeurs conquis : Marie revient cinq ans plus tard dans Bombasse, toujours écrit et interprété par Camille Emmanuelle.
Sortie audio prévue le 6 février 2026. Une suite attendue avec une curiosité certaine. Cucul
Durée : 5 h 28.
