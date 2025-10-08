Voyez la vie en grand avec les TV Xiaomi à prix mini pour les Jours Flash Prime

Avec les Jours Flash Prime, c’est le moment pour changer de télévision. Amazon fait fondre les prix des TV Xiaomi pendant la période des Prime Days.
Il ne s’agit pas de vieux modèles obsolètes. Les télévisions concernées sont sorties en 2025. Elles possèdent un écran 4K QLED avec un taux de rafraîchissement de 60Hz. Ces baisses de prix s’appliquent à des TV de 75 pouces à 32 pouces.
Quel que soit l’espace dont vous disposez, l’une de ces TV Xiaomi vous conviendra certainement.
La TV Xiaomi Fire TV Pro 2025 avec une diagonale de 75’’ est vendue 529€ au lieu de 649€.
Le prix de la Xiaomi Fire TV Pro 65’’ 4K QLED tombe à 499€ au lieu de 599€.
On reste sur la même diagonale mais encore moins cher. La Fire TV 65’’ LED est à 379€ au lieu de 429€.
La Xiaomi Fire TV Pro 55 pouces est au prix de 349€ au lieu de 449€.
La diagonale 43 pouces de la Fire TV Pro 2025 passe de 299€ à 269€.
Pour les petits salons ou la chambre, la Fire TV Pro 32’’ est idéale. Cette TV est affichée à 159€ au lieu de 179€.
