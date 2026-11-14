Le plus brillant de la classe, Manuel Verlange torpille la politique et nous fait rire aux éclats !

Dans Le plus brillant de la classe (Éditions du Lion Z’Ailé), Manuel Verlange brosse le portrait au vitriol d’un ambitieux prêt à tout pour conquérir Grand-Paradis, une cité en quête d’un sauveur.
Sous couvert d’une farce électorale irrésistible, l’auteur décortique les ressorts du populisme, les coups bas et l’ivresse du pouvoir.
Une satire mordante qui interroge avec humour notre fascination dangereuse pour « l’homme providentiel ». Un roman aussi drôle que lucide, à lire d’urgence avant d’aller voter.
“Toute ressemblance avec des faits ou des personnages existants ou ayant existé serait purement fortuite et ne pourrait être que le fruit d’une pure coïncidence. D’ailleurs, une telle ressemblance ne pourrait en aucun cas se produire, la nature étant bien incapable d’engendrer un personnage tel que le premier rôle de ce roman. Certes, elle dysfonctionne de temps à autre, mais à ce point-là, ce serait du jamais vu…“
Je ne nomme personne moi non plus, mais vous avez compris de qui et de quoi on parle, n’est-il pas ?
Un tel livre méritait une interview, le sémillant Manuel Verlange s’est prêté au jeu des questions réponses, pour Le plus brillant de la classe !
Manuel Verlange, pourquoi avoir écrit ce livre ? C’était une urgence thérapeutique face au spectacle du pouvoir ou juste l’envie irrépressible d’en rire avant qu’il ne soit trop tard ?
Cela s’est fait de manière non calculée. Un flux. Un authentique état d’urgence.
Une telle inflation d’images, cet étalage de grossièretés, de mépris de l’être humain et ce cynisme révoltant, m’ont poussé à me jeter sur le clavier de mon ordinateur. Une totale impossibilité d’agir autrement. Le livre a été écrit d’un seul jet, entre la Belgique et la Toscane.
GP est un milliardaire autocentré et climatosceptique. Même si vous ne nommez jamais le président américain, on ne peut que faire le parallèle ! Après la défaite du camp Trump aux Midterms, votre héros admettrait-il son échec ou déclarerait-il avoir gagné la mairie avec 150 % des voix ?
Je ne divulgâcherai pas la fin du livre. L’histoire avance sur un fil tendu jusqu’au dénouement. Je laisserai les lectrices et les lecteurs découvrir ce parcours de montagne. Toutefois, je peux vous dire qu’un regard comme celui du personnage principal ne correspond à aucune dioptrie recensée à ce jour par la science ophtalmologique.
GP qualifie la canicule étouffante de “simple beau temps”. C’est une stratégie de communication politique brillante ou c’est juste la clim du QG de campagne qui tourne à bloc ?
Un homme politique belge a déclaré sans l’ombre d’une gêne : “les gens se plaignent, mais c’est simplement du beau temps. Un bon moment pour boire une bière au bord de sa piscine.” Je vous laisse juge de l’altitude du cynisme. À ce stade, il convient de ne pas oublier les bouteilles d’oxygène…
Votre héros est hystérique et autoritaire, face à lui, à part sa femme, tout le monde baisse la tête, qu’est-ce que vous avez voulu dénoncer ? Pensez-vous que les humains deviennent serviles ?
Deviennent, je ne le crois pas. Ne le sont-ils pas déjà ? Les preuves s’accumulent, accablantes. En tout temps, la servilité est le moteur des dictatures, des régimes populistes. L’Histoire nous l’enseigne. L’Histoire nous le répète.
Mais nous n’entendons pas les cris de l’Histoire. Les portes des camps de concentration se refermaient sous le geste obéissant de concierges. De simples employés ? Bien sûr. Ils n’ont fait qu’obéir ? Bien sûr. Ils s’imaginaient qu’ils devaient obéir. Ce qui s’est produit n’était pas de leur faute. C’est facile de dire cela à présent ? Le présent revient, on a les pieds dedans. Que dira-t-on, cette fois ?
Ce roman est complètement différent de La lumière de la pluie sur son visage ou de Au titre d’une enfance heureuse, c’est un rôle de composition d’écrivain ou vous avez envie de changer de style ?
Il n’y a pas qu’un seul axe d’écriture, en moi. Je suis plusieurs. Ça me repose pour le boulot, je peux compter sur “mes autres”.
J’ai écrit La statue du Commandeur, c’était en 2024. Une charge au lance-flammes contre la bourgeoisie et les soyeux ravages de l’argent. Avant, il y a eu aussi L’abandon du ciel, qui se lançait à l’assaut des religions. Sous-titre du livre : La religion nuit gravement à la santé. Et encore avant, La haine a de beaux jours devant elle, livre qui évoquait la libération d’une parole populiste, d’un racisme décomplexé, un renouveau de la ségrégation en toute bonne conscience.
Quelques dates pour les lecteurs qui voudraient venir à votre rencontre ?
Retrouvez-moi par exemple, les samedi 21 et dimanche 22 novembre au Festival du livre de Colmar !
Le livre est également disponible dans toutes les librairies ou sur toutes les plateformes, ainsi qu’au rayon antidépresseur des pharmacies. Et si vous ne lisez pas ce livre, lui vous lit déjà !
Pour acheter le livre sur le site de l’éditeur ou suivez ce lien ou cliquez ici.
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