Avis lecture : Vampire Blood Drive 

Un récit queer, drôle et sexy à la fois ? C’est ce qui vous attend dans Vampire Blood Drive de Mira Ong Chua.
Les aventures de Bunny et Velvet, éditées par Bliss en co-édition avec Spectrum, sont disponibles au format manga.
Fraîchement débarquée à l’université Bloodhorne, Bunny ne souhaite qu’une chose : mener une vie normale. Pourtant très rapidement, Bunny découvre qu’elle partage le campus et le village avec une communauté de vampires. Vient, encore plus vite, le coup de foudre avec Velvet !
Bunny et Velvet sont absolument adorables ensemble. Mira Ong Chua dépeint des personnages attentionnés et attachants dans leur « vie de tous les jours » avec quelques passages légèrement érotiques.
Le récit est assez léger – un concentré d’histoires courtes. Le tout est rythmé par un découpage en courts chapitres. Pas de gros drames ou de grands retournements de situations donc, mais beaucoup de douceur dans les pages.
En bonus, les illustrations couleurs de fin de volume sont vraiment magnifiques.
Âge recommandé : 16+. Pour acheter ce livre suivez ce lien.
Résumé éditeur de Vampire Blood Drive
Tout ce que Bunny désire, c’est mener une vie d’étudiante parfaitement normale… mais à l’université de Bloodhorne, les apparences sont trompeuses ! Lorsqu’elle est littéralement conquise par Velvet, une flamboyante vampire butch, lors de la collecte de sang annuelle de son campus, Bunny se retrouve forcée à choisir : rester fidèle à ses principes… ou se faire mordre !
Dans ce récit complet sexy et hilarant signé Mira Ong Chua, rejoignez Bunny et Velvet tandis qu’elles repoussent des chasseurs de vampires bien trop horny, tentent de draguer des filles dans un foyer communautaire de vampires queers, se font enlever par des princes playboys venus des profondeurs, et affrontent une ultime décision qui façonnera leur avenir éternel !
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