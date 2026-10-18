Les Attrape-Peurs, un album animé parfait pour Halloween, mais pas seulement

Les Attrape-Peurs, un album de Susanna Isern et Anna Aparicio Català (Seuil Jeunesse) plaira aux enfants dès 5 ans.
On vous conseille de lire cette pépite au moment d’Halloween et tous les jours.
Et si, pour une fois, on pouvait attraper ses peurs pour mieux les regarder ?
C’est justement la mission du docteur La Frousse ! Depuis longtemps, il travaille sur un drôle de projet : récupérer toutes les peurs du monde entier et les enfermer dans des bocaux, bien rangés dans son château. Et il est très fier d’avoir réussi !
Mais voilà qu’une méga-tempête fait trembler le château… et patatras ! Tous les bocaux tombent et les peurs prennent la poudre d’escampette pour retourner auprès des villageois.
Le docteur La Frousse envoie alors son fidèle corbeau chercher les Attrape-Peurs : une petite équipe d’enfants, bien équipés et prêts à partir en mission pour récupérer toutes ces peurs.
Peur du noir, peur d’aller à l’école, peur des monstres… Les enfants vont devoir faire preuve d’imagination pour les attraper. Mais au fil de leur aventure, une question va se poser :
Ne plus avoir peur de ses peurs
C’est là que l’histoire devient particulièrement intéressante : avec le docteur La Frousse, les enfants vont réfléchir, échanger et découvrir que la peur n’est peut-être pas toujours là pour nous empêcher d’avancer.
En fin d’ouvrage vous allez découvrir le carnet secret où le Docteur La Frousse a consigné toutes ses recherches…très utile
L’avis de Régine
Un album sur la peur, mais pas comme les autres !
L’autrice, Susanna Isern nous propose une façon originale, drôle et pleine d’imagination d’aborder cette émotion que les enfants ( et adultes) connaissent bien.
Les flaps, les trous et les surprises à découvrir au fil des pages illustrées d’une façon originale, rendent la lecture vivante et participent à rendre les peurs un peu moins impressionnantes.
On aime surtout l’idée de faire sortir les peurs de leur cachette pour pouvoir en parler. Car lorsqu’on met des mots sur ce qui nous fait peur, on peut aussi commencer à mieux le comprendre.
Un album à découvrir et à partager en famille, mais aussi à l’école ou au centre de loisirs. Il ouvre naturellement la porte aux échanges et aux discussions… et peut-être même à quelques petits débats philosophiques !
Un récit qui fait réfléchir, sourire et surtout… qui donne envie de parler de ses peurs ! Pour acheter ce livre cliquez ici.
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