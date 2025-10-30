Paris Games Week : les Français et le jeu vidéo chiffres clés 2025

La Paris Games Week ouvrira ses portes le 30 octobre. Pendant 4 jours, les mordus du jeu vidéo vont se retrouver dans le plus grand salon dédié aux jeux vidéo de France.
Alors, les Français sont-ils toujours accros au gaming ? Il semble que oui selon les derniers chiffres de l’étude annuelle. Découvrez les synthèse chiffrée des points marquants de cette étude réalisée en 2025. Voir les chiffres 2024 ici.
Réservez votre billet Jour Cliquez ici
Le Pass deux jours est ici. Suivez ce lien
Si vous préférez le Pass 4 jours cliquez ici.
L’étude 2025 du SELL confirme une année record en termes d’engagement, ancrant définitivement le jeu vidéo comme un média intergénérationnel et social en France. Découvrez les nouveautés de PGW 2025 ici.
Jeu vidéo – Une Pratique de masse et paritaire
La pratique du jeu vidéo a atteint un sommet historique en France avec 40,2 millions de joueurs. Cela représente 73% de la population.
L’âge moyen des joueurs se stabilise autour 40 ans, démontrant la maturité du média. Fait marquant, la parité est presque parfaite, avec 49% de femmes jouant régulièrement, et elles sont même majoritaires chez les 16-30 ans.
Un engagement croissant et social
L’engagement des joueurs réguliers ne cesse de progresser, le temps de jeu hebdomadaire moyen ayant grimpé à 7h55.
Cette pratique est souvent sociale : 65% des joueurs pratiquent le multijoueur, et 75% des joueurs en ligne ont noué des amitiés grâce à ce loisir.
Les joueurs exploitent en moyenne 2,2 supports différents pour jouer, principalement le Smartphone et la Console.
Un secteur économique en progression
L’attractivité économique du secteur est forte, avec 43% des Français qui ont réalisé un achat lié au jeu vidéo durant l’année.
Le panier moyen annuel pour l’achat de contenu a augmenté de 13 € pour atteindre 119 €. Malgré l’essor du numérique, 67% des achats se font encore sous format physique, et 52% des consommateurs privilégient les magasins.
Les chiffres à retenir
-Régularité : 76% des joueurs sont des joueurs réguliers (au moins une fois par semaine).
-Temps de Jeu : Le temps de jeu hebdomadaire moyen des joueurs réguliers est de 7h55 (soit 38 minutes de plus qu’en 2024) .
-Multi-Supports : Les joueurs utilisent en moyenne 2,2 supports, confirmant la complémentarité des plateformes.
-Les supports les plus populaires sont le Smartphone (59%) et la Console (TV ou portable) (58%).
L’étude complète est ici.
