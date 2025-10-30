J’ai testé cette radio vintage du 21e siècle avec son panneau solaire !

A la rédaction, on aime bien tester des appareils étonnants qui sortent de l’ordinaire. J’ai craqué pour cette radio vintage rouge qui ressemble à un transistor d’antan, mais qui propose bien plus !
Cette radio Thomson porte le nom barbare RTS450BTR, mais inutile de s’arrêter sur ce détail l’important est de voir ce qu’elle propose !
Vous en conviendrez, cette radio FM a un look qui déchire. Rouge, chromée avec son antenne à l’ancienne, elle est intéressante à plusieurs titres. Ce n’est pas seulement une radio, c’est un objet déco très sympa qui raconte une histoire.
Des finitions comme on aime
La RTS450BTR est une radio portative légère qui peut s’emporter partout. Elle dispose de finitions parfaites et dès qu’on commence à l’utiliser, elle donne une impression de solidité.
Chaque détail a été pensé. Compacte et maniable, j’apprécie son look certes, mais aussi ses finitions qui ne font pas du tout bas de gamme pour son prix !
La radio vintage du 21e siècle
Cette radio conçue par Thomson est un produit high-Tech à part entière. Elle ne fait pas que diffuser des radios FM, elle va plus loin.
Mais attendez de voir ce qu’elle a dans le ventre ! Derrière ce look classique se cache une bête de technologie : elle assure une connexion zéro tracas grâce au Bluetooth 5.4. Celle-ci permet de diffuser votre playlist préférée avec une fluidité et une bonne stabilité.
Grâce à son haut-parleur 8W, le son est clair, et ne manque pas de tonus.
Si l’envie de nostalgie vous prend, profitez de la musique à volonté en écoutant vos stations avec la radio FM analogique, ou branchez n’importe quel appareil via l’entrée auxiliaire 3.5mm.
Enfin, pour une liberté totale, finis les fils : sa batterie Li-ion de 1300mAh vous offre des heures d’autonomie et des heures de son, et vous pouvez la recharger facilement via USB-C (câble fourni).
Mais ce que j’ai préféré, c’est le petit panneau solaire situé au dessus de la radio. Il assure une autonomie impressionnante. Vous placez la radio près d’une source de lumière naturelle, (devant une fenêtre ou en extérieur) et grâce à lui, la radio ne tombe pas en rade !
Ce que j’en pense
Après plusieurs jours d’utilisation, je l’adopte ! J’écoute mes podcasts, ma musique, mes livres audio favoris et permute sur la radio pour écouter les infos.
Si vous cherchez une idée de cadeau pour Noël, vous avez peut-être découvert une bonne idée ! Son prix : moins de 40€ ! Suivez ce lien pour l’acheter en rouge ou Cliquez ici pour la version grise.
