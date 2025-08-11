Paris Games Week 2025 – A quoi faut-il s’attendre, quelles nouveautés ?

La Paris Games Week 2025 se tiendra à Paris Expo – Porte de Versailles du 30 octobre au 2 novembre.
Cette édition promet d’être un événement majeur et réinventé, axé sur le gaming et la pop culture.
La billetterie est ici : Réservez votre billet Jour Cliquez ici
Le Pass deux jours est ici. Suivez ce lien
Si vous préférez le Pass 4 jours cliquez ici.
Quelles nouveautés pour Paris Games Week 2025 ?
Nocturnes inédites : Pour la première fois, le salon prolongera ses horaires jusqu’à 21h. RDV les jeudi 30, vendredi 31 octobre et samedi 1er novembre, et jusqu’à 19h le dimanche 2 novembre.
Ces soirées proposeront une programmation artistique enrichie avec shows exclusifs, performances live, humoristes, chanteurs et créateurs.
Consultant Artistique : Bigflo (du duo Bigflo & Oli) rejoint l’aventure en tant que consultant artistique, apportant son regard créatif et son lien avec les cultures pop et gaming. Une soirée exclusive “Bigflo & Oli” est prévue sur la grande scène le samedi 1er novembre.
Grande Scène : La scène principale offrira une double expérience avec des compétitions esport de haut niveau et des performances inédites mêlant gaming et happenings artistiques.
Des créateurs gaming influents et des invités de l’univers pop culture seront également présents.
Des zones thématiques pour tous !
Le salon sera structuré en plusieurs zones thématiques pour tous les publics
PGW Gaming : incluant des zones dédiées aux éditeurs et constructeurs, au retrogaming, à la découverte de jeux indépendants (“Discover”), au hardware et une “Chill Zone” pour jouer aux jeux populaires.
La PGW Pop Culture – Avec un univers dédié au manga et une zone Cosplay proposant démonstrations, initiations, échanges avec des professionnels, ainsi qu’un concours et un défilé.
L’Espace Family : un espace ludo-pédagogique pour petits et grands, mêlant gaming adapté, contenus éducatifs, jeux et jouets à tester en famille.
Le PGW Campus. Une nouvelle proposition de l’édition 2025, dédiée à la formation et à l’orientation professionnelle dans le jeu vidéo.
Business : pour la deuxième année, cet espace sera le point de rencontre des acteurs majeurs de l’industrie du jeu vidéo, favorisant les synergies et les débats sur les tendances du marché.
Le Dôme de Paris : devient la scène vibrante de la PGW. Il accueillera plus de 4 grandes finales esport majeures.
Le Gala TCG : (Trading Card Games) s’invite à la PGW sur un espace inédit de 2000 m2, rendez-vous incontournable de tous les passionnés de cartes à collectionner.
