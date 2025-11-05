J’ai testé Le Monde de Noé : l’expérience animale unique à faire avec les enfants

Le Monde de Noé, est une expérience incroyable à faire en famille avec des enfants en plein Paris.
Un rendez-vous pour une découverte des animaux, c’est un moment absolument unique !
Je vous raconte ma visite accompagnée de Gloria tout juste 3 ans !
Le Monde de Noé, mais qu’est-ce que c’est ?
Le Monde de Noé est le fruit du travail de deux frères, Edgar et Hector Bonvallot. Ils ont pour mission de rapprocher les citadins du monde animal.
Pour le moment il y a deux lieux dans Paris, l’un se trouve tout près de Montparnasse (c’est là que nous étions), l’autre au centre Dauphine. D’ailleurs, un espace ouvrira prochainement à Lille !
L’expérience immersive se passe dans un espace fermé. Les enfants rencontrent des petits animaux : lapins, cochons d’Inde, mais aussi gecko, chinchillas, poissons, phasme, etc…
Ces animaux ont tous été recueillis, sauvés de la mort ou blessés. L’équipe les recueille, les soigne et les adopte. Une fois requinqués, ils font partie de la visite du Monde de Noé.
Ils évoluent dans de jolis enclos décorés, on se croirait dans une ferme magique.
L’endroit est calme, les enfants aussi, et c’est là que la découverte débute.
Avant d’aller plus loin, sachez qu’il existe deux types de visites. L’une pour les 1 – 4 ans et l’autre, s’adresse aux plus de 4 ans. Chaque parcours est adapté en fonction de l’âge.
Pour ma part, j’ai choisi le parcours Eveil pour les moins de 4 ans, Gloria était impatiente.
Une visite immersive avec les animaux domestiques
Nous avons été accueillis par 3 sympathiques rangers. Chaque ranger accompagné des parents, guide un groupe de 4 enfants. Une fois le petit briefing réalisé, l’aventure débute.
On part à la rencontre de nombreux animaux. Chacun est au plus près. C’est à dire que parents et enfants entrent dans les enclos. On caresse les bêbêtes, on leur donne à manger, on peut même brosser les lapins.
Avec certains animaux, comme le furet, seul le ranger les manipule. Les enfants peuvent les caresser uniquement sous sa supervision.
C’est extrêmement bien fait ! Je ne sais pas si pour chaque visite c’est pareil, mais en tous cas, dans notre groupe, les enfants écoutaient parfaitement les consignes et profitaient à plein de la visite.
Gloria a aimé le moment avec les lapins, même si Napoléon, un lapin de Garenne de plusieurs kilos, était un peu envahissant.
Par contre, elle a moins aimé être au plus près des oiseaux, le contact avec des pattes sur sa petites main, ne lui a pas plu. Pas de problème, il suffisait de dire non pour limiter le contact.
Donner des radis aux cochons d’inde et des framboises était par contre très amusant pour Gloria.
Je ne raconterai pas tout car il faut garder la surprise si vous décidez d’emmener vos enfants, mais vraiment Le Monde de Noé un vrai moment de partage, de douceur et de bien-être. Il permet aussi de vaincre certaines trouilles !
Je vous recommande chaleureusement cette visite !
Voici les tarifs pour l’exploration Eveil : 39,95€ / enfant (gratuit pour 1 accompagnateur). Possibilité de rajouter en option un 2ème accompagnateur (20€). L’aventure dure 1H10.