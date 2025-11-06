Motorola Edge 70 – Le nouveau smartphone ultra-fin qui fait de l’ombre à Samsung et Apple

Motorola se lance dans la course aux smartphones ultra-fins avec le Edge 70 et l’ambition de faire mieux que l’iPhone Air et le Galaxy S25 Edge.
On ne peut pas dire que l’iPhone Air et le Galaxy S25 Edge ont rencontré un franc succès. Les smartphones ultra-fins n’ont pas encore réussi à convaincre de leur intérêt mais le Motorola Edge 70 pourrait changer la donne.
J’ai pu prendre en main le Edge 70 avant sa sortie et ce smartphone a de sérieux arguments pour faire pencher la balance en sa faveur. Design, finesse, batterie, prix, Motorola corrige les erreurs de ses concurrents.
Motorola Edge 70 – Un smartphone ultra-fin sans concession
Le Edge 70 rompt avec le design ascétique des smartphones de Samsung et d’Apple. Il arbore un dos texturé en nylon avec des touches de couleurs vives au niveau des capteurs photo et du bouton IA. Je trouve son design très réussi.
Côté finesse, le Motorola Edge 70 mesure 5,99 mm. C’est un poil plus épais que les 5,8 mm du Galaxy S25 Edge ou les 5,6 mm de l’iPhone Air. Difficile de remarquer la différence quand on le prend en main. Je n’avais pas l’iPhone Air ou le Galaxy S25 Edge sous la main mais vous pouvez l’admirer à côté d’un iPhone 17 Pro Max.
En contrepartie, le Edge 70 se venge avec une batterie de 4800 mAh. Comme le dit l’adage : « Rien ne sert d’être ultra-fin si c’est pour avoir une autonomie à la traîne ». Le Galaxy S25 Edge doit se contenter d’une batterie de 3900 mAh. Celle de l’iPhone Air ne dépasse pas 3149 mAh. Je verrai lors du test si le Edge 70 en fait bon usage.
Le smartphone de Motorola se paye le luxe de ne pas prendre de poids malgré sa batterie. Il pèse seulement 159 g.
Motorola Edge 70 – Les principales caractéristiques techniques
Le reste des caractéristiques est engageant. Le smartphone est certifié IP69 et il répond aux normes militaires MIL-STD-810H. Le Edge 70 nous accueille avec un écran AMOLED de 6,67 pouces 120Hz avec une luminosité de 4500 nits.
Motorola a confié les commandes du Edge 70 à un processeur Snapdragon 7 Gen 4. Cette puce est assistée par 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.
Du côté de la photo, le Edge 70 embarque un capteur principal de 50 MP et un ultra grand-angle de 50 MP. Je vous dirai dans mon test ce que vaut cet appareil photo boosté à l’IA.
Un prix raisonnable
Je termine avec un des principaux points forts du Edge 70. Motorola a eu la bonne idée de ne pas faire exploser le prix de son smartphone. Le Edge 70 est vendu à 799€.
Et pour 1 euro de plus, vous repartez avec un pack d’accessoires d’une valeur de 339€. (voir ci-desssous) Il comprend : des écouteurs moto buds Loop, une moto watch Fit, un moto tag et un chargeur 68W.
Au premier abord le Motorola Edge 70 paraît très prometteur, je vous dirai dans mon prochain test si cette première impression se confirme.
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour découvrir l’offre.