Donner une seconde vie culturelle aux objets du quotidien sans passer par l’achat ni l’argent : telle est la promesse de Partagère.
Cette application accessible gratuitement invite à prêter et emprunter gratuitement entre voisins ou proches livres, BD, CD, vinyles, films et jeux de société.
Partagère – Comment ça marche ?
Le principe repose sur un catalogue personnel facile à constituer : un scan de code-barres (ou une photo / saisie manuelle pour les titres sans code) suffit pour alimenter son « étagère » virtuelle et choisir ce que l’on souhaite prêter, ainsi que la durée.
Les utilisateurs peuvent ensuite explorer les objets disponibles à proximité chez eux, enregistrer une liste d’envies avec alerte de disponibilité et organiser la remise via une messagerie intégrée.
Pour limiter les oublis et sécuriser les échanges, la plateforme assure un suivi des prêts, envoie des rappels avant l’échéance ou en cas de retard.
Elle propose des lieux publics pour les rencontres. L’évaluation mutuelle des deux parties n’est publiée qu’une fois les deux avis déposés, afin de favoriser des retours sincères.
Confidentialité, gratuité et cercles privés
Partagère mise sur la discrétion et l’absence de monétisation. L’application est gratuite, sans publicité et sans transaction financière. L’adresse exacte n’est jamais communiquée aux autres membres. Seules la commune et une distance approximative (par exemple « ~2 km ») apparaissent. Les données ne sont ni revendues ni mesurées sans accord.
Au-delà du voisinage, il est possible de créer des groupes dédiés (amis, rue, collègues, parents d’élèves, étudiants ou associations) via un lien ou un QR code pour réserver certains objets à un cercle choisi.
Les bibliothèques municipales sont invitées
Les médiathèques, bibliothèques de quartier et associations disposent également d’un compte organisation. Elles présentent leurs collections et distinguent ce qui se prête de ce qui se consulte sur place.
Économie circulaire et lien social à l’honneur
Cette appli maligne est à tester ! Le projet met en avant deux leviers complémentaires : réduire l’achat neuf en faisant circuler l’existant.
L’objectif est aussi de créer du lien. Le concept transforme un simple échange d’objet en occasion de rencontre locale.
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