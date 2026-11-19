Deux ans après une première étude de référence parue en 2024, la Société des Gens de Lettres (SGDL) et l’ADAGP (société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques) s’associent cette année à l’Union des Photographes Professionnels (UPP) pour lancer l’édition 2026 de leur enquête consacrée à l’impact des intelligences artificielles génératives (IAG).
L’objectif de cette nouvelle consultation est clair : mesurer l’évolution des pratiques et évaluer concrètement les effets de l’essor des IAG sur l’activité professionnelle et les revenus des créateurs de l’image et de l’écrit.
La synthèse de l’étude de 2024
Cette édition 2026 permettra de mettre en perspective les enseignements tirés de la synthèse de 2024, qui révélait une profession partagée entre curiosité technique et vive inquiétude économique/
40 % des répondants déclaraient avoir déjà utilisé un outil d’IA générative.
60 % considéraient leur développement comme une menace pour leur métier.
Ce taux grimpait même à 78 % chez les auteurs de BD et d’illustration, ainsi que chez les auteurs du livre, les traducteurs étant particulièrement exposés à un remplacement partiel de leur activité.
16 % des artistes-auteurs constataient déjà un effet délétère direct sur leur activité.
Une très large majorité plébiscitait la création d’un label permettant d’identifier le degré d’utilisation de l’IA dans les œuvres.
Et, plus de 65 % s’opposaient à l’exploitation de leurs créations par ces logiciels, même moyennant rémunération.
Le questionnaire est ouvert jusqu’au vendredi 4 décembre à 14h. Pour y répondre en 10mn c’est là.
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