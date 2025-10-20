Honor Robot Phone – Quand un smartphone se transforme en robot intelligent

Parallèlement à la présentation du Magic 8 Pro, Honor a également dévoilé le Robot Phone. Un concept complètement fou.
Ça bouge enfin dans le milieu des smartphones. Honor dégaine le Robot Phone, un smartphone pas comme les autres. Il rompt avec l’apparence traditionnelle des téléphones.
Le Robot Phone intègre une caméra montée sur un stabilisateur. Ce module photo ressemble à un DJI Osmo Pocket 3. La caméra sort de la coque et un bras se déploie en haut du smartphone.
Honor Robot Phone – Un smartphone plus proche de l’humain
Avec ce bras robotisé et le concours d’une grosse dose d’IA, le Robot Phone a l’ambition de redéfinir l’interaction homme / machine. Il incarne la vision d’un appareil émotionnellement intelligent.
Dans la vidéo ci-dessous, on peut voir le bloc caméra imiter les mouvements de tête pour l’humaniser. L’objectif est de dépasser la barrière de l’outil intelligent pour créer un appareil capable de ressentir, d’évoluer et de coexister avec son utilisateur.
Pour parvenir à ses fins, Honor a injecté dans le Robot Phone : une intelligence multimodale pilotée par l’IA, des capacités robotiques inédites et des technologies d’imagerie mobile avancées.
Toutes ces déclarations semblent sorties d’un film de science-fiction mais le Robot Phone semble avoir dépassé le stade du concept. HONOR dévoilera plus d’informations sur le Robot Phone ainsi que sur ses avancées matérielles et logicielles dans le domaine des appareils IA lors du MWC 2026 à Barcelone.