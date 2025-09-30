Après la boite à histoires pour enfants voici celle pour les seniors !

Les boites à histoires ou conteuses pour enfants sont devenues incontournables pour amener les petits au goût de la lecture.
Ces conteuses diffusent des histoires originales ou tirées de livres au format audio (lire nos articles sur le sujet). Désormais, les adultes ont eux aussi leur boite à histoires et elle s’appelle Prose.
Prose est un concept français, particulièrement intéressant, qui a pour objectif de ne pas couper les seniors ou les personnes empêchées de lire de la lecture.
Prose qu’est-ce que c’est ?
C’est une enceinte qui diffuse des livres audio. Légère, elle fonctionne sans fil. Simple d’utilisation, elle permet aux personnes qui ne sont pas à l’aise avec la technologie de pouvoir écouter à tous moments les derniers livres audio publiés ou le fonds de catalogue. Elle dispose aussi d’une télécommande.
Il n’y a pas d’écran, pas d’application à maîtriser. Juste le plaisir d’écouter, c’est l’idée de cette petite enceinte maligne.
Comment ça marche ?
Prenons un exemple, vous offrez une Prose à votre grand-mère qui habite Marseille alors que vous êtes à Paris.
Vous téléchargez l’appli Prose sur votre téléphone. Vous choisissez avec votre grand-mère un livre audio.
Grâce au Wifi l’appli envoie un signal à l’enceinte et synchronise le contenu téléchargé. Bien entendu, si la personne est à l’aise avec la manipulation d’un smartphone, elle est autonome pour la configuration de l’enceinte.
Les livres audio téléchargés sont à vous, vous les écoutez quand cela vous chante.
Il n’y a pas d’écran, juste quelques boutons pour débuter la lecture, monter le son, avancer ou revenir en arrière. L’écoute se fait hors connexion.
Quels livres audio dans Prose ?
La start-up a bien fait les choses, elle travaille avec la majorité des éditeurs français. Romans, Polars, thrillers, développement personnel, et même livres jeunesse font partie du catalogue. Les enfants peuvent donc en profiter !
Résultat dès que les nouveautés audio sont disponibles, les utilisateurs de Prose peuvent écouter leurs livres. Aujourd’hui, 20 000 livres audio sont disponibles dans la librairie en ligne ou sur l’appli Prose.
Prose, combien ça coûte ?
Prose coûte 99.90 euros avec un livre audio offert au choix. Il y a deux possibilités : soit un achat à l’unité, soit un abonnement à 9.99€ par mois qui permet d’obtenir un livre audio. Autre possibilité, l’achat d’un bouquet thématique.
Prose est un pas de plus pour ouvrir la lecture aux personnes âgées, c’est un concept simple mais innovant qui a, depuis son lancement en mai 2025, conquis des milliers d’audio lecteurs.
Nous testerons cet appareil, nous vous donnerons notre avis prochainement.
La boite à histoires est en promo en ce moment à 79.92€. Suivez ce lien.
Prose est disponible Suivez ce lien, ou cliquez ici, ou cliquez ici.
Intéressés par le livre audio ? Consultez notre rubrique ici.
C'est quoi une boite à histoires ?
Quel sont les avantages d'une boite à histoires ?